Uyku, gündelik yaşamda yüklendiğiniz sorumlulukları yerine getirmeniz için kritik etkenlerden biridir. Yeterince uykunuzu alamamanız durumunda, dikkat eksikliği yorgunluk ve unutkanlık gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtilerin kronik ve sürekli hale gelmesi gündelik yaşantınızı kritik boyutta etkileyebilir.

Geceleri yaşadığınız uykusuzluk sorunu eğer uzun süredir devam ederek kronik bir hale geldiyse mutlaka bir uzman yardımı almalısınız. Ancak son dönemlerde stresli bir yaşam sürmenizden kaynaklı, kronikleşmiş bir uykusuzluk problemi ise sizi rahatlatacak ve uykuya dalmanızı kolaylaştıracak bazı yöntemlerden de ilk adımda yararlanabilirsiniz.

Uyku insan için en temel araçlardan biri olduğundan uykusuzluk sorununun hafife alınmaması konusunda doktorların ciddi uyarıları bulunmaktadır.

Gündelik yaşantımızda yaşadığınız bazı durumlar stres seviyesini arttırarak, kendinizi baskı altında hissetmenize neden olabilir. Bu durumda da uykusuzluk gelişebilir. Öncelikle herkesin hayatta zor dönemler yaşayabileceğini kendinize hatırlatın. İçinde bulunduğunuz zorlu sürecin geçici olduğunu ve gerektiği taktirde uzman yardımı alabileceğinizi unutmayın. İnsan beyni duygusal durumlardan çok hızlı tetiklenme eğilimindedir. Zor bir süreçten geçiyorsanız, sakinleşmek ve uykuya dalmak için papatya, Melisa, rezene çayı gibi doğal çaylardan faydalanabilirsiniz. Ancak bu bitkilere alerjiniz olup olmadığını dikkat etmeniz gerekiyor.

Öte yandan uykuya geçmeden önce yastığımıza lavanta yağı da damlatabilirsiniz lavanta yağı içerdiği bileşenler sayesinde uykuya geçişinizi kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte insandaki negatif frekansı pozitif gönlü dengelediği de belirtilir.