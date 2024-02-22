Uykusuzluğu gideriyor. Mesane taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. İşte o ot

Doğal bitkiler, sağlığımızı korumak için giderek daha önemli hale geliyor. Bu bitkilerden biri de hem nasırlara hem de uykusuzluğa ve mesane taşlarına faydalı olan söğüt.

Söğüt nedir?

Söğüt, söğütgiller familyasına ait, su kenarlarında büyüyen bir ağaç türüdür. Çoğu kışın yapraklarını döker. Meyveleri kapsül şeklinde olur. Türkiye’de 35 civarında çeşidi bulunur.

Söğütün dal kabukları, salisin ve tanen içerir. Bu maddeler, evde yapılan ilaçlarda kullanılır.

Söğütün faydaları şunlardır:

Ateş düşürür.

İshal durdurur.

Kanamayı keser.

Mikrop öldürür.

İştah açar.

Vücuda enerji verir.

Romatizma ağrılarını azaltır.

Mesane taşlarının atılmasına yardımcı olur.

Uykusuzluğu önler.

Sinirleri sakinleştirir.

Adet kanamalarını düzene sokar.

Uykusuzluk nedir?

Uykusuzluk, uyumakta veya uyumakta zorlanan bir uyku bozukluğudur. Uykusuzluk, yeterli uyku alınmasını engeller. Uykusuzluk, geçici veya uzun süreli olabilir.