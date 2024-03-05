Uykusuzluk derdi çekenlere müjde. Mucize ot ortaya çıktı

Doğal ürünler ve şifalı bitkiler, günümüzde pek çok kişinin ilgisini çekmektedir. Ancak bunları kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

Uykusuzluk problemi yaşayanlara sevindirici haber kedi otundan geldi.

KEDİ OTU NEDİR?

Kedi otu, Avrupa ve Asya’nın belirli bölgelerinde yetişen, Kuzey Amerika’da da bulunan, uykusuzluk tedavisinde ve sakinleştirici olarak kullanılan bir bitkidir.

KEDİ OTUNUN FAYDALARI…

Kedi otu kökü, sakinleştirici özelliği sayesinde uykusuzluğu giderir

Stres ve anksiyete gibi ruhsal sorunları hafifletir

Menopoz döneminde ortaya çıkan etkilerin yoğunluğunu ve sıklığını azaltır

Adet öncesi belirtileri hafifletir

Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur

Sinüzit tedavisine destek olur

Eklem ve romatizma ağrılarını hafifletir

Hazımsızlık sorunlarını gidermeye yardımcı olur

KEDİ OTU NASIL KULLANILIR?

Çay olarak: Yaprakları ve çiçekleri kaynar suya atılarak çay haline getirilebilir. Birkaç dakika demlendikten sonra içilebilir.

Yağ olarak: Kedi otunun çiçeklerinden elde edilen yağ, ağrı, stres veya anksiyete gibi durumlarda kullanılabilir. Kedi otu yağı, cilt veya saç bakımında da kullanılabilir.

Kapsül formunda: Otun yaprakları ve çiçeklerinden çıkarılan özler, kapsüller halinde paketlenir.

Tentür olarak: Otun yaprakları ve çiçekleri alkolle çözülerek tentür haline getirilir. Ağrı, stres ve diğer sağlık sorunlarına karşı kullanılabilir.

MUCİZE OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kedi otu çayı, otun yaprakları ve çiçekleri kaynatılarak yapılır. İşte kedi otu çayı yapmanın adımları:

Malzemeler:

1-2 çay kaşığı kedi otu yaprağı veya çiçeği,

1 bardak su,

İsteğe bağlı olarak bal veya limon.

Yapılışı:

Bir bardak suyu kaynatın.

Kaynayan suya 1-2 çay kaşığı kedi otu yaprağı veya çiçeği koyun.

Kedi otu yaprakları veya çiçekleri suyun içinde 5-10 dakika demleyin.

Demleme süresi bittikten sonra, çayı süzün.

İsterseniz, bal veya limon ilave edebilirsiniz.

Sıcak veya soğuk olarak içebilirsiniz.