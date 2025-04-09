Uykusuzluk kanser yapıyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Bilimsel çalışmalar, kronik uykusuzluğun kanser riskini artırabileceğini gösterdi. Uzmanlar, uyku düzeninin bozulmasının vücudun savunma sistemini zayıflatarak kanserle ilişkilendirilebileceği konusunda uyardı.

Modern yaşamın hızlı temposu, milyonlarca insanı uykusuzlukla tanıştırdı. Ancak bu durum sadece yorgunlukla sınırlı kalmıyor; kronik uykusuzluk, ciddi sağlık sorunlarının kapısını aralayabilir.

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, uyku eksikliği ile kanser riski arasındaki bağlantıyı mercek altına aldı.

ABD’li kanser uzmanı Dr. Kathryn Ruble ve İngiltere’den uyku araştırmacısı Prof. Colin Espie gibi isimler, uyku düzeninin kanser gelişiminde kritik bir rol oynayabileceğini belirtti.

Peki, uykusuzluk gerçekten kanseri tetikleyebilir mi? İşte çarpıcı bulgular…

UYKU EKSİKLİĞİ VE KANSER: BİLİMSEL KANITLAR

Kronik uykusuzluğun kanserle ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar giderek artırdı. Journal of Sleep Research dergisinde yayımlanan bir meta-analiz, 578 binden fazla katılımcıyı kapsayan sekiz kohort çalışmasını inceledi. Sonuçlar, uykusuzluk yaşayan bireylerde kanser riskinin %24 oranında arttığını gösterdi. Özellikle tiroid kanseri riskinin (HR = 1.36) belirgin şekilde yükseldiği tespit edildi.

Araştırmacılar, “Kronik uykusuzluk, kanserin erken uyarı işareti olabilir ve erken müdahale için bir fırsat sunabilir” dedi.

Benzer şekilde, Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention dergisinde yayımlanan bir çalışma, İngiltere Biobank verilerine dayanarak uykusuzluğun akciğer kanseri riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, düzenli uyku alamayan bireylerde kanser gelişimi daha hızlı ilerleyebiliyor.

Dr. Kathryn Ruble, “Uyku, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kronik uyku eksikliği ise bu sistemi zayıflatarak anormal hücre büyümesini teşvik edebilir” açıklamasında bulundu.

VÜCUDUN SAATİNDE BOZULMA: SİRKADİYEN RİTMİN ROLÜ

Uyku düzenini belirleyen sirkadiyen ritim, vücudun biyolojik saatini kontrol eder. Ancak kronik uykusuzluk bu ritmi bozarak hormonal dengeyi altüst etti.

Melatonin hormonu, gece salgılanarak hücre yenilenmesini desteklerken, uyku eksikliği melatonin üretimini azalttı.

Frontiers in Genetics dergisinde yayımlanan bir inceleme, sirkadiyen ritim bozukluğunun meme, kolon ve prostat kanseri riskini artırabileceğini gösterdi.

Prof. Colin Espie, “Gece vardiyalı çalışanlarda kanser riskinin artması, bu ritmin bozulmasının somut bir kanıtı. Uyku, kanserle savaşta doğal bir kalkan” dedi.

BAĞIŞIKLIK VE İLTİHAP: GÖRÜNMEZ TEHLİKE

Kronik uykusuzluk, vücudun bağışıklık sistemini baskılayarak kanser hücrelerinin çoğalmasına zemin hazırlayabilir.

Sleep Medicine Reviews dergisinde yayımlanan bir makale, uyku eksikliğinin iltihap seviyelerini artırdığını ve bu durumun kanser gelişimini hızlandırabileceğini belirtti.

ABD’li immünolog Dr. Michael Irwin, “Uyku sırasında vücut, hasarlı hücreleri onarır ve bağışıklık sistemini yeniler. Bu süreç kesintiye uğrarsa, kanser riski yükselir” uyarısında bulundu.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Araştırmalar, kadınlarda uykusuzluk-kanser bağlantısının daha güçlü olduğunu gösterdi.

Journal of Sleep Research verilerine göre, kadınlarda kanser riski %24 artarken, erkeklerde bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.

Genç yetişkinler (20-59 yaş) ve gece vardiyalı çalışanlar da risk grubunda öne çıktı.

PLOS One dergisinde yayımlanan bir çalışma, 20-39 yaş grubunda uykusuzluğun kanser riskini %31 oranında artırdığını tespit etti.

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Prof. Espie, “Düzenli uyku saatleri ve karanlık bir uyku ortamı, melatonin üretimini destekler. Elektronik cihazlardan uzak durmak da kritik” dedi.

Dr. Ruble ise, “Yetişkinlerin en az 7 saat uyuması gerekiyor. Kronik uykusuzluk yaşayanlar, bir uzmana danışmalı” önerisinde bulundu.

Sleep dergisinde yayımlanan bir çalışma, bilişsel davranış terapisiyle (CBT-I) uykusuzluğun tedavi edilmesinin kanser riskini dolaylı yoldan azaltabileceğini öne sürdü.

UYKU HAYAT KURTARABİLİR

Bilim dünyası, kronik uykusuzluğun kanserle ilişkisini henüz tam anlamıyla çözememiş olsa da, mevcut bulgular alarm verici.

Uyku düzeninizi ihmal etmek, sadece günlük enerjinizi değil, uzun vadeli sağlığınızı da riske atabilir.

Uzmanlar, bu bağlantının daha fazla araştırmayla netleşeceğini belirtirken, şimdilik uyku hijyenine dikkat etmenin hayati önem taşıdığını vurguladı.