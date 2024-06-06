Uykusuzluk öldürüyor. Uzmanından hayat kurtaran uyarılar

İşte bu konuda uzmanların görüşleri ve bilimsel araştırmaların bulguları:

1. Uykusuzluğun Kalp Üzerindeki Etkileri:

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, uykusuzluğun kalp sağlığını ciddi şekilde etkilediğini ve "Sağlıksız uyku, sağlıksız kalp!" şeklinde özetlediği görüşünü dile getirdi.

Ayrıca, uykusuzluğun kan basıncını yükselttiğini, kalp hızını artırdığını ve kortizol üretimini yükselttiğini belirtti.

2. Uykusuzluk ve Kalp Krizi Riski:

Bilimsel çalışmalar, uykusuzluğun kalp krizi riskini %16 oranında artırdığını gösterdi.

Uzmanlar, uykusuzluk sorununun tedavi edilmesinin kalp krizi riskini azaltabileceğini vurguladı.

3. Vardiyalı Çalışma ve Kalp Hastalıkları:

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yapılan bir sistematik derlemede, vardiyalı çalışanların, vardiyalı çalışmayanlara göre kardiyovasküler hastalık ve koroner kalp hastalığı riskinin daha yüksek olduğu bulgusu ortaya kondu. Bu riskin, çalışma yılı ile birlikte arttığı belirlendi.

4. Uykusuzluk ve Kronik Hastalıklar:

Uykusuzluk sorunu bulunan hastalarda, uykusuzluk sorunu bulunmayanlara göre, %16 oranında daha fazla kalp krizi görüldüğü tespit edildi.

Araştırmacılardan Lars Frojd, uyku sorunlarının kalp hastalarında tekrar eden kalp rahatsızlıklarını tetiklediğini kaydetti. Bu bilgiler ışığında, uykusuzluğun kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı edilemez.

Uyku düzeni ve kalitesinin iyileştirilmesi, kalp krizi riskini azaltmada önemli bir adım olarak görülmekte.

Sağlıklı bir uyku düzeni için stres yönetimi, rahatlatıcı aktiviteler ve uygun bir uyku ortamı sağlamak faydalı olabilir. Ancak, uykusuzluk gibi ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığınızda, bir sağlık uzmanına danışmak en doğru yaklaşım olacak.