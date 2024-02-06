Uykusuzluk sorunu yaşayanlara müjde. Deliksiz uyku için mucize yöntemler ortaya çıktı

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Uykusuzluk sorunu yaşayanlara müjde. Deliksiz uyku için mucize yöntemler ortaya çıktı
Uyku sorunu çekenler için 7 harika çözüm keşfedildi. Bu da, “Deliksiz uyku için mucize yöntemler ortaya çıktı” şeklinde yorumlandı.

İnsanlar hem sağlıklıyken hem de sağlık problemlerine doğal yollarla çare ararken doğal besinleri tercih etmeye devam ediyor.

Uyku sorunu, insanların günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen ciddi bir meseledir.

Uyku sorunu çekmenin, insanların yaşam kalitesini düşürdüğü de belirtilmiştir.

Uyku sorunu çekenler için 7 harika çözüm keşfedildi.

İŞTE 7 HARİKA ÇÖZÜM…

Fasulye: B vitaminleri, uykusuzluğu iyileştirmek ve stres ve kaygıyla baş etmeye yardımcı olmak için uzun zamandır kullanılmaktadır.

Bal: Uyumadan birkaç saat önce ılık süt veya bitki çayına biraz bal katın. Uyanıklığı azaltır.

Papatya çayı: Uyumadan önce bir bardak papatya çayı uykuya yardımcıdır. Bitkinin rahatlatıcı etkileri vardır ve uyumadan önce bir bardak ılık (kafeinsiz) çay içmek, uykuya geçmenize yardımcı olur.

Vişne suyu: Kirazlar da melatonin bakımından zengindir ve son zamanlarda yapılan bir çalışma, düzenli olarak vişne suyu içmenin veya kiraz yemenin, uykusuzluk problemi olan kişilerin uyku kalitesini arttırmak için uyku ritimlerini düzenleyebileceğini göstermiştir.

Tam tahıllar: Uyumadan önce biraz gergin hissediyorsanız, bir dilim tam tahıllı ekmek veya tost yiyin.

Tam tahıllar, rahatlatıcı bir amino asit olan triptofanın beyne ulaşmasına yardımcı olan insülin salgılanmasını arttırır.

Muz: Muz, derin bir uyku için gereken potasyum açısından zengindir ve rahatlatır.

Yoğurt: Küçük bir kâse yoğurt, uykuya girmeniz için gereken şey olabilir. Bunun sebebi, yoğurdun, uykuyu uyandıran hormonlar olan triptofan ve melatonini işlemek için gereken kalsiyumu içermesidir.

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