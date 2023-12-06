Uyumadan önce ayaklara sürün. İşte mutlu olmanın formülü

Uyumadan önce ayaklara sürülen lavanta yağının mutlu olmanın formülü olarak ortaya çıkması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Uyumadan önce ayaklara sürün. İşte mutlu olmanın formülü

Lavanta yağı gibi uçucu yağların insanlara sakinlik ve rahatlama sağladığı bilimsel olarak kanıtlandığı bildirildi.

Uçucu yağlar, doğadan elde edilen ve sağlığa faydalı olan yağlar olarak bilinir. Doğru şekilde kullanıldıklarında, sağlığa olumlu katkılar sunduğu ifade edildi.

Lavanta yağı, uyku kalitesini artıran ve aromaterapide sıkça kullanılan bir uçucu yağ olarak bilinir.

Lavanta yağı, lavanta çiçeklerinin kaynatılıp buharlaştırılması ve yağının ayrıştırılmasıyla üretildiği bildirildi.

LAVANTA YAĞI AYAKLARINIZA İYİ GELİR

Lavanta yağı, hem kokusu hem de görünümüyle çok sevilen bir uçucu yağdır.

Ayakaltlarına masaj yaparak sürüldüğünde, insanı rahatlatır ve gevşetir.

Uykuya dalamayanlar için de harika bir çözümdür.

Yatmadan önce ayaklarınıza lavanta yağıyla masaj yaparsanız, uykusuzluk sorununuzu çözebilir ve daha derin bir uyku uyuyabilirsiniz.

Ayrıca lavanta yağının antibakteriyel özelliği, ayaklardaki mantar ve koku problemlerini de önler.

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