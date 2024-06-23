Uyuşturucu bağımlısı şahıs bankta otururken hayatını kaybetti

Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana gelen olauda, Cadde üzerindeki Sema Yazar Semt Polikliniğine yaklaşık 30 metre mesafede bank üzerinde bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını görüldü.

Şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

BANKTA OTURURKEN HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan olay üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve madde bağımlısı olduğu belirlenen şahsın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasından sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Şahsın hayatını kaybetmeden kısa süre önce yakındaki bir taksi durağına giderek taksiye binmek istediği öğrenildi. Taksi durağında çalışan taksi şoförü Yılmaz Şencan, “Yaklaşık 20-25 dakika önce durağa gelerek taksi istedi. Ayakta durmakta zorlanıyordu, madde bağımlısı olacağını düşünerek araca almadım. Şimdi geçerken baktım vefat etmiş. Ben de şok oldum, ölümlü dünya işte” ifadelerini kullandı.