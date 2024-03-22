Uyuşturucu kullanan 8 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu kullanan 8 şahıs yakalandı
Aydın’da uyuşturucu kullandığı belirlenen 8 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda 2 şüpheliden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelindeki uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar durmaksızın devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Bozdoğan, Didim, Germencik, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmada Germencik ve Nazilli ilçesinde F.B., H.K. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

F.B., H.K., K.Ö., G.A., F.Ş., M.T., U.A. ve Ç.Ö. isimli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi.

Yakalanarak gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli süreç sürüyor.

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