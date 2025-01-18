Uyuşturucu operasyonu düzenleniyordu! Evden çıkanlar şaşırttı

Kaynak: İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram kubar esrar ile 1 adet kılıç ele geçirildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve bir şahsın gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram kubar esrar ile 1 adet kılıç ele geçirildi.

kilic1.jpgSakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Akyazı ilçesinde kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde H.A. (60) isimli şahsın ikametgahına operasyon düzenlendi.

kilic2.jpgYapılan aramalarda; 4 kilogram kubar esrar, 2 adet av tüfeği, 1 adet kılıç ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli H.A. gözaltına alındı.

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