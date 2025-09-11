Uzak Şehir’den apar topar ayrılmıştı! Yerine bakın kim getirildi

Kaynak: Haber Merkezi
Uzak Şehir’den apar topar ayrılmıştı! Yerine bakın kim getirildi

Merakla beklenen dizisi Uzak Şehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sete çıktı ve izleyicileri şaşırtan bir ayrılık haberiyle gündeme oturdu. Alya ve Cihan'ın aşkının yanı sıra sevilen karakterleriyle de dikkat çeken dizide, Ümmü karakterini canlandıran Zeynep Kankonde'nin ailevi nedenlerle projeden ayrıldığı öğrenildi.

Kankonde'nin ayrılığıyla boşalan Ümmü koltuğuna ise Türk televizyonlarının usta isimlerinden Banu Fotocan getirildi. Fotocan'ın, Ümmü karakteriyle sette çekilen ilk fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşılan karede Banu Fotocan'ın, ilk sezondaki Ümmü karakterine olan şaşırtıcı benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

9.webp

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu benzerlik bazı izleyicileri hayran bırakırken, bazıları ise değişimi pek de olumlu karşılamadı. Sosyal medyada yapılan yorumlar ikiye bölündü:

Beğenenler, "İnanamıyorum bu benzerliğe!", "Anlamadım bile, sanki ilk sezondan kalma!"

Eleştirenler ise "Ümmü nerede bu kim?", "Hiç benzememiş bence Ümmü'ye!", "Ümmü'nün değişimi hiç olmadı."

9o.webp

MİNE KILIÇ DA AYRILIYOR!

Öte yandan, dizinin bir diğer sevilen karakteri Mine'yi canlandıran Mine Kılıç'ın da yeni sezonda birkaç bölüm sonra projeden ayrılacağı bilgisi paylaşıldı. Bu iki ayrılık haberi, dizinin hayranlarında üzüntüye neden oldu.

Uzak Şehir, yeni sezonuyla 15 Eylül'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda hangi sürprizlerin yaşanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

o0.webp

