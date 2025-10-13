“Sadakat o kadar da kötü sayılmaz” diyerek ters köşe yapan usta oyuncu, “Evet, bazı şeyleri yanlış yapıyor olabilir ama kötü bir kadın değil. Çocukluğunun hikâyesine sahibim. Neler yaşadığını biliyorum. Sadakat’i kimsenin incitmesine izin veremem. Sadakat benim kızım” dedi.

Cilasun, kendisine önce Fidan rolünün teklif edildiğini, Sadakat’i kendisinin seçtiğini söyledi.

“BİRİNİN SADAKAT’A SARILMASI GEREKTİĞİNİ HİSSETTİM”

Kendisini “Sadakat Albora’yla taban tabana zıt bir kadın” olarak tanımlayan Gonca Cilasun, “Tam da bu yüzden zaten Sadakat olmak istedim. Bu bende olmayan bir şey, çok kıymetli bir hazine gibi Sadakat” ifadesini kullandı.

Başarılı oyuncu, Hakan Gence’ye verdiği röportajda bir de itirafta bulundu. Kendisine önce Fidan rolünün teklif edildiğini söyleyen Cilasun, “Fidan da çok güzel bir karakter fakat ben okuduğumda birinin Sadakat’a sarılması gerektiğini hissettim” dedi.

“O kadar zor, o kadar kalıplı, o kadar sert, o kadar dikenli ki, birinin onu anlamaya ihtiyacı vardı ve ben onu anladım, ‘Sadakat olmak istiyorum’ dedim.”