Uzak Şehir'in yıldızı uçaktan atlayıp Filistin kefiyesi açtı

Adrenalin tutkunu olan Gonca Cilasun set arasında soluğu atlayış yapmak için Efes'te aldı. Ünlü oyuncu Filistin mesajıyla da takdir topladı.

Uzak Şehir’de Sadakat karakterine hayat veren Gonca Cilasun dizi dışında sosyal medyadaki patylaşımları ile beğeniliyor. Cilasun dizideki görüntüsünden çok farklı olarak adrenalin tutkusu ile öne çıkıyor.

Set arasında Çeşme'ye kaçan ünlü oyuncu uçuş okulundan paylaşım yaptı.

“Kısacık bir aram olduğu için Efes’e kaçtım, geldim" diyen Uzak Şehir'in Sadakat'i takipçilerine "Atlayış yapacağım. Yarın sabah yine sete çalışmaya devam. Yani Şimdi Gonca, yarın Sadakat. Görüşürüz" diye seslendi.