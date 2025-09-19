Uzak Şehir'in yıldızı uçaktan atlayıp Filistin kefiyesi açtı

Oyuncu Gonca Cilasun sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Cilasun paraşütle atladığı anları takipçileri ile paylaştı.

Ekranların sevilen dizisi ‘Uzak Şehir’'de Sadakat karakterini canlandıran Oyuncu Gonca Cilasun sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekti.

filistinn.jpg

Ünlü oyuncu Gonca Cilasun, uçaktan paraşütle atladığı anları paylaştı.

Adrenalin tutkunu olan Gonca Cilasun set arasında soluğu atlayış yapmak için Efes'te aldı. Ünlü oyuncu Filistin mesajıyla da takdir topladı.

sosyalmedya.jpg

Uzak Şehir’de Sadakat karakterine hayat veren Gonca Cilasun dizi dışında sosyal medyadaki patylaşımları ile beğeniliyor. Cilasun dizideki görüntüsünden çok farklı olarak adrenalin tutkusu ile öne çıkıyor.

Set arasında Çeşme'ye kaçan ünlü oyuncu uçuş okulundan paylaşım yaptı.

ucakatladi.jpg

“Kısacık bir aram olduğu için Efes’e kaçtım, geldim" diyen Uzak Şehir'in Sadakat'i takipçilerine "Atlayış yapacağım. Yarın sabah yine sete çalışmaya devam. Yani Şimdi Gonca, yarın Sadakat. Görüşürüz" diye seslendi.

uzaksehirfoto.jpg

