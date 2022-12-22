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NASA uzaya 1 milyon kilogram tozun ulaştığını söyledi

NASA uzayla ilgili ilginç bir iddiayı ortaya çıkardı. DART görevinden elde edilen verilere göre 1 milyon kilogram toz uzaya karışmış olabileceği söylendi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 10:58
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Uzaya bir milyon kilo toz bulutu ulaştı

NASA uzaya 1 milyon kilogram tozun ulaştığını söyledi
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NASA bir süredir Dünya’yı uzaydan gelebilecek tehlikeler karşısında koruma altına almayı sağlayacak bir sistem üzerinde çalıştığını açıkladı. Eğer daha önce Derin Darbe ya da, NASA amacını, Dünya’yı hedefleyen astreoidlerin yörüngesini değiştirmek olarak tanımladı.

26 Eylül'de NASA fütüristik projenin ilk adımını başarıyla tamamladığını, “İnsanlığın ilk gezegenler arası savunma sistemini kurduğunu” ifade eden NASA, DART (Double Asteroid Redirection Test) isimli okul otobüsü büyüklüğündeki uzay aracını, Dünya'dan yaklaşık 7 milyon mil uzakta süzülen kozmik bir kayaya çarptırdığını açıkladı. Hızın yaklaşık saatte 22 bin 530 kilometre olduğu aktarıldı.

Çalışmanın amacının, çarpışmanın Dimorphos isimli bu asteroidin Didymos adlı daha büyük bir asteroid etrafındaki yörüngesini değiştirip değiştiremeyeceğini söyledi.

Bilim insanlarının açıklamalarına göre Dimorphos ne de Didymos gezegenimiz için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. NASA'nın bir gün böyle bir sorunla karşılaşma durumunda Dünya ile çarpışma rotasındaki asteroitleri saptırmanın bir yolunu bulabileceğimizi göstermek için yaptığı bir kanıtlama deneyiydi. Bu durumla karşılaşılma halinde NASA’nın bu girişimi başarıya ulaşacak olarak tanımlandı. Çarpışmaların işe yaradığının altı çizildi. Bilim insanları DART'ın hedefinin yörüngesini resmi olarak 33 dakika değiştirdiğini açıkladı.

Araştırmacılar bu çarpışma neticesinde daha fazla bilgi elde ettiklerini ve bu sonuçları da yakında açıklayacaklarını belirtti. Ancak NASA önemli bir tahminlerinden de bahsetti: Çarpışmanın, asteroitin tozlu yüzeyinden 2 milyon pound'dan (1 milyon kilogram) fazlasını uzaya karıştırdığını tahmin ettiler.

Bilim insanları, bağlam açısından, bunun altı veya yedi vagonu doldurmaya yeteceğini açıkladı. DART program bilimcisi Tom Statler yaptığı açıklamada, "DART görevinden öğrenebileceklerimiz, NASA'nın asteroitleri ve güneş sistemimizdeki diğer küçük cisimleri anlamaya yönelik kapsamlı çalışmalarının bir parçasıdır," dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Asteroide çarpmak sadece bir başlangıçtı. Şimdi gözlemleri, bu cisimlerin neden yapıldığını ve nasıl oluştuğunu incelemek için kullanıyoruz, ayrıca bize doğru gelen bir asteroit olması durumunda gezegenimizi nasıl savunacağımızı da öğreniyoruz."

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