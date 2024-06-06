Uzaya ilk kez fırlatılan Starliner mekiğinde 3 sızıntı tespit edildi. NASA açıklama yaptı

Söz konusu açıklamada, "Ekipler uzay aracında üç helyum sızıntısı tespit etti" ifadesine yer verildi.

Helyum sızıntılarından tekinin uzaya yollanmadan önce tespit edildiği duyuruldu. Sonraki 2 sızıntının ise yolculuk sırasında ortaya çıktığı açıklandı. Etkilenen helyum vanalarından ikisinin kapatıldığı ve "uzay aracının stabil durumda" olduğu vurgulandı.

Boeing sözcüsü Jim May konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, yaşanan 3 sızıntının da astronotların sağlığı açısından herhangi bir sorun oluşturmayacağını açıkladı.

Boeing, iki ertelemenin ardından dün, iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Butch Wilmore ve Suni Williams adlı Starliner mekiğinde bulunan NASA astronotlarının Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bir haftaya yakın bir süre geçirmesi planlanıyor.