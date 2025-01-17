Uzayda mahsur kalan astronot yürüyüşe çıktı

Kaynak: AA
Uzayda mahsur kalan astronot yürüyüşe çıktı

Uzayda mahsur kalan astronotlardan Suni Williams, 7 ayın ardından uzay yürüyüşüne çıktı. İki astronotun Dünya'ya ne zaman döneceği hâlâ belirsiz...

NASA'nın uzayda mahsur kalan iki astronotundan biri olan Suni Williams, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 7 ayın ardından ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. Uzay yürüyüşü, ISS'nin Türkmenistan'ın 260 mil (420 kilometre) üzerinde seyrederken gerçekleşti. NASA TV tarafından yayımlanan görüntülerde, astronot Williams'ın, Butch Wilmore ile birlikte uzayda geçirdiği bu uzun süre boyunca, "Dışarı çıkıyorum" diyerek telsizden konuştuğu anlar yer aldı.

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UZAY YÜRÜYÜŞÜNE ÇIKAN İKİ ASTRONOTUN DURUMU BELİRSİZ

Suni Williams ve Butch Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle ISS'ye gönderilmişti. Ancak, Starliner kapsülünde çıkan teknik arıza nedeniyle dönüş tarihi ertelenmiş ve NASA, kapsülün boş olarak geri dönmesine karar vermişti. Şu an, SpaceX'in yedek kapsülünün fırlatılma tarihinin ertelenmesi nedeniyle, Williams ve Wilmore’ın Dünya'ya dönüşü Mart sonu veya Nisan başını bulabilir. Uzay istasyonunda kalacakları süre tahminen 10 ayı bulacak.

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UZAYDA KALAN ASTRONOTLARIN DÖNÜŞÜ HÂLÂ BEKLENİYOR

Bu uzun süreli uzayda kalış, astronotların görevi devralan SpaceX'in kapsülünün fırlatılma tarihindeki belirsizlikle birleşiyor ve dönüş tarihinin daha da ertelenmesi bekleniyor.

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