Uzayda mahsur kaldılar

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapacağı insanlı uçuş, teknik bir sorun nedeniyle ertelendi. Astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ı taşıması planlanan Starliner uzay aracında, 5 Haziran'da beş helyum sızıntısı tespit edildi. Bu durum, uzay aracının güvenliğini sağlamak ve astronotların güvenli bir şekilde dönüşünü garantilemek için gerekli incelemelerin yapılmasını zorunlu kıldı.

FIRLATILMASI DA ERTELENMİŞTİ

Planlanan uzay fırlatışı, roketin oksijen tankındaki bir aksaklık nedeniyle önce 18 Mayıs'a, daha sonra ise 1 Haziran'a ertelendi. İlk olarak 7 Mayıs'ta yapılması beklenen fırlatış, Türkiye saati ile sabah 05.34'te gerçekleşecekti. Boeing ve NASA'nın karşılaştığı teknik sorunlar çözümlenemediğinden, astronotların yeryüzüne dönüş tarihi de 14 Haziran'dan 22 Haziran'a ertelendi.

YAKIT BİTERSE DÖNME İMKANI OLMAYABİLİR

Boeing'in Starliner uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görev süresinin 14 Haziran'dan 22 Haziran'a uzatılması, astronotların durumu hakkında soru işaretleri yarattı. Starliner'ın sınırlı yakıt kapasitesi, ISS'de en fazla 45 gün kalmasına izin veriyor ve bu sürenin aşılması halinde yaşanacaklar belirsizliğini koruyor. SpaceX'in Dragon kapsülü ise, 2020'den beri astronotları ISS'ye başarıyla taşıyor ve bu alandaki öncü konumunu sürdürüyor.

NASA'NIN PLANI NE OLACAK?

Krizin başından beri ne yapacağı merakla beklenen NASA süreç hakkında 18 Haziran'da bir basın açıklaması yapacağını duyurdu.