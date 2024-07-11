Uzaydan düşen enkaz evinin çatısını deldi. O esnada evde olan aile NASA'ya dava açtı

Amerika’da yaşanan bir olay yok artık dedirtti. Amerikalı bir ailenin evine uzaydan bir enkaz düştü. Florida eyaletinde yaşayan ailenin evinin çatısına düşen enkaz çatıda maddi hasara neden oldu. Aile NASA’ya 80 bin dolarlık tazminat davası açtı.

ABD’li hukuk bürosu konu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada uzay çöpü sorunu sonrasında bu olayların yaşandığına dikkat çekilirken bu davanın bir emsal teşkil edeceği de kaydedildi.

NASA KAZAYI DOĞRULADI

700 gram ağırlığındaki bu cisim 8 Mart tarihinde Alejandro Otero'nun evinin çatısında delik açmasına neden oldu. NASA konu hakkında bir açıklama yaptı ve bu enkazın 2021 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından bırakılan bir çöp olduğunu ve atık pillerden oluşan bir kargo paletinin parçası olduğunu kabul etti.

NASA bu çöpün uzayda parçalanmak yerine atmosferden geçerken sağlam kaldığını belirtti. Ev sahibi ise çarpma anında oğlunun da evde olduğunu aktardı. Hukuk firması ise NASA’nın yanıt vermek için sadece 6 ayının olduğunu söyledi.

Hukuk bürosundaki avukat ise şunları söyledi: "Müvekkillerim, bu olayın hayatları üzerinde yarattığı stres ve etkiyi karşılayacak yeterli bir tazminat talep ediyor."