Uzaylı bebeklerin sırrı ortaya çıktı. Peru’da bulunmuşlardı

Kaynak: Haber Merkezi
Uzaylı bebeklerin sırrı ortaya çıktı. Peru’da bulunmuşlardı
Peru’da bulunan ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen bebek mumyaları hakkındaki gerçek ortaya çıktı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da bulunan ve hakkında uzaylı mumyaları olabileceği düşünülen iki nesnenin, hayvan kemiklerinin sentetik yapıştırıcı ile bir araya getirilerek oluşturulduğu belirlendi.

Euronews'te yer alan habere göre, göre Peru'nun başkenti Lima'da konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Adli Tıp Bilimleri Enstitüsü’nden arkeolog Flavio Estrada, nesnelerin uzaylı olduğu iddiasını reddederek elde ettiği bulguları paylaştı.

Uzman isim, nesnelerin uzaylı olmadığını, şekillerin hem insana hem de hayvana benzetilerek şekillendirildiğini söyledi.

Flavio Estrada, “Onlar, dünya dışı yaratıklar değil. Mumyalar dünyadaki hayvan kemiklerinin günümüzde kullanılan sentetik yapıştırıcı ile bir araya getirilmesiyle yapılmış bebekler" dedi.

Uzaylı iddialarına neden olan mumyalar, geçtiğimiz sene ekim ayında Peru’nun başkenti Lima’daki havalimanı çalışanları tarafından bir kargo kutusu içinde, geleneksel And kıyafetleri giydirilmiş şekilde bulunmuştu.

Benzer bir iddia ise Meksika’da da gündeme getirilmişti.

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