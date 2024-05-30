Üzerine yıldırım düşen işçi ağır yaralandı

Alınan bilgilere göre olay saat 16:00 sularında Hafik ilçesine bağlı Yarhisar köyünde yaşandı. Nevşehir’den tarım sektöründe çalışmak için Sivas’a gelen O.D. (28), traktörle birlikte tarlada çalıştı.

Traktörden indiği esnada üzerine yıldırım düşen O.D. ağır yaralandı. Görenlerin ihbarı sonrası tarlaya sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulansla Hafik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi, burada yapılanan ilk müdahalenin ardından daha donanımlı olan Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledildi.

Ağır yaralanan O.D.‘nin tedavisi devam ediyor.