Üzerine yıldırım düşen işçi ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Üzerine yıldırım düşen işçi ağır yaralandı

Sivas’ta bir tarım işçisi arazide çalışırken üzerine yıldırım düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin ağır yaralandığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre olay saat 16:00 sularında Hafik ilçesine bağlı Yarhisar köyünde yaşandı. Nevşehir’den tarım sektöründe çalışmak için Sivas’a gelen O.D. (28), traktörle birlikte tarlada çalıştı.

aw216437-03.jpgTraktörden indiği esnada üzerine yıldırım düşen O.D. ağır yaralandı. Görenlerin ihbarı sonrası tarlaya sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulansla Hafik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi, burada yapılanan ilk müdahalenin ardından daha donanımlı olan Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledildi.

aw216437-02.jpgAğır yaralanan O.D.‘nin tedavisi devam ediyor.

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