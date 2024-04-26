Uzman çavuş cam silerken 3. kattan düştü

Olay, 1006. Cadde'de bulunan bir apartmanda meydana geldi. Uzman çavuş olarak görev yapan H.K., dün öğleden sonra evinin camlarını silmek için balkona çıktı. Camın kırılmasıyla dengesini kaybeden H.K., beton zemine düştü.

Kazayı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından H.K., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, H.K.'nın Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

H.K.'nın sağlık durumunun ise stabil olduğu bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.