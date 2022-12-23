Uzmanı açıkladı. Mevsimsel depresyon bağımlı yapıyor

DHA’nın haberine göre; Hava sıcaklığının düşmesi ve gün ışığı süresinin azalmasının mevsimsel depresyona sebep olabildiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Dilek Memnun, bu dönemde çok sık yaşanan duygu değişimlerinin geçici mutluluk veren karbonhidrat tüketimini arttırarak, bağımlılığa neden olabileceği vurgulandı.

Özellikle gece saatleri ve ara öğünlerde duygusal yeme tetikleniyor. Eğer kişide olumlu düşünce ve duygular hâkimse daha sağlıklı beslenirken, ruh halimiz kötüyken, bir o kadar zararlı besinlere, abur cuburlara yöneliyoruz; olumsuz duygularımızı bastırmak veya yatıştırmak için bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde sıklıkla yemek yiyoruz. Yeme davranışındaki bu değişimler aşırı yeme, tıkınırcasına yeme ya da kimi zaman ciddi kalori kısıtlaması şeklinde de gözlemleniyor. Bu anlamda beslenme tarzımızı da duygularımız şekillendiriyor.

Mevsimsel depresyonun bireyde birçok duygu değişimine yol açtığını belirten Uzman Klinik Psikolog Dilek Memnun, bu duygu değişimleriyle başa çıkmak adına önerilerde bulundu. Uzman Klinik Psikolog Memnun, bu dönemde kişide isteksizlik, mutsuzluk, umutsuzluk, yorgunluk, halsizlik, kaygılı düşüncelerde artma, uyku bozuklukları, az ya da çok uyku hali, iştah değişimleri, değersizlik, suçluluk hisleri, yaşama dair isteksizlik, pes etme gibi duygular gözlemlendiğini aktardı. Bu tür zamanlarda karbonhidrat yemenin daha cazip geldiğini ve geçici bir mutluluk verdiğini de belirten Memnun, dikkat edilmezse bu durumun karbonhidrat tüketim bağımlılığına yol açabileceğini söyledi.

Duyguların beslenmeyi doğrudan etkilediğini belirten Uzm. Klinik Psikolog Dilara Işık, “Duygusal yeme davranışı; yalnızlık, depresyon, anksiyete gibi duygu değişimlerine karşılık olarak genellikle normalden daha fazla yemek yemeye neden olan psikolojik yeme çeşidi olarak tanımlanıyor. Duygusal yeme olarak tanımlanan bu yeme davranışı, ruh halinin kontrolü için besin tüketiminin bir sonucudur” diyor ve duygularımızın iştahımızdaki etkilerini şu şekilde açıkladı:

“Duygularımız, iştah ve besin alımında yüzde 30-48 arasında artma ve azalmaya neden oluyor. Özellikle gece saatleri ve ara öğünlerde duygusal yeme tetikleniyor. Genellikle olumlu düşünce ve duygular hâkimse zararsız olarak adlandırılan besin değeri daha yüksek gıdalar tercih ediliyor. Olumsuz düşünce ve duygular yoğunlukta ise daha yağlı, kızartılmış gıda gibi besinlerinin tüketimi artıyor”

Belirtilerin hissedilmesi halinde önerilerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Dilek Memnun da, “Biraz daha aktif hale gelebilmek açısından gün ışığından faydalanmak amaçlı açık havaya çıkabilirler. Sevdikleri bir şey üzerinden hobi edinebilirler, haftada en az 3 gün olmak üzere 30 dakika mutlaka yürüyüş yapmalılar. Bir diğer şey; sosyalleşmek olabilir. Sosyalleşmek sevdiklerinizle, aileniz, arkadaşlarınızla sizin ruhunuzu besleyecek depresyona karşı güçlü bir savaşçı savılır ve buna karşı destek verir. Nefes egzersizleri yapabilirsiniz” şeklinde konuştu.