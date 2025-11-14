Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen 4 kişilik aile, İstanbul Ortaköy'de midye ve kumpir yedikten Fatih'te otellerine dönmeleri sonra fenalaştı.

Hastaneye kaldırılan aile üyelerinden 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir acı haber de anneden geldi. Yoğun bakımdaki anne de yaşamını kaybetti.

Entübe edilen babanın tedavisi ise sürüyor.

Öte yandan bu olay sonrası gıda sağlığı yeniden gündeme oturdu. Hazır gıdaların, restoranlarda üretilen yemeklerin insan sağlığını bu düzeyde etkiliyor oluşu vatandaşları tedirgin etti.

Uzmanlar ise dışarıda tüketilen gıdalara yönelik dikkatli olunması yönünde çağrı yaptı.

UZMAN UYARDI: ASLA

Uzman Doktor Dağıstan Ayan, dışarıda asla tüketilmemesi gereken gıdaları sıraladı.

Ayan'ın "asla" diyerek dikkat çektiği gıda listesi şöyle:

- Midye

- Kumpir

- Tavuk döner

- Açıkta satılan tavuklu ürünler

- Mayonezli salatalar

- Açıkta duran deniz ürünleri

- Musluk suyu ile yapılan içecekler ve buzlar