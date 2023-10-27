Uzmanı uyardı. Erkeklerde görülen meme kanseri öldürebilir

Uzmanı, “Erkeklerde görülen meme kanserinin hayati tehlikesi yüksek” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Uzmanı uyardı. Erkeklerde görülen meme kanseri öldürebilir

Meme kanseri, kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türlerinden biridir. Ancak erkeklerde de nadiren görülebilir ve daha saldırgan ve ölümcül olabilir.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Şükrü Çolak, meme kanseri hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Çolak, kırk yaşından sonra her kadının yıllık olarak doktora gitmesi ve meme muayenesi yaptırması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca yaşlı erkeklerin de memelerinde bir şişlik fark ettiklerinde vakit kaybetmeden doktora başvurmalarını tavsiye etti.

Çolak, meme kanserinin sanayileşmiş şehirlerde daha fazla görüldüğünü belirtti.

Gelişen teknoloji sayesinde meme kanserinin daha erken evrelerde teşhis edilebildiğini söyledi.

Bu da meme kanserinin arttığı izlenimi yarattığını ancak aslında eskiden de bu hastalığın var olduğunu ancak tanı konulamadığını ifade etti.

Meme kanserinin tedavisinde de önemli ilerlemeler olduğunu kaydeden Çolak, “Eskiden memeyi tamamen alıp koltuk altını boşaltırken, şimdi daha az cerrahi müdahale, daha etkili kemoterapi ve daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Bunların hepsi erken tanı ve düzenli kontroller sayesinde mümkün oluyor. Bu yüzden meme kanseri riski taşıyan kişilerin kırk yaşından önce, riski düşük olanların ise kırk yaşından sonra kontrollere başlamalarını öneriyorum” dedi.

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