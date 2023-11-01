Uzmanı uyarılarını sıraladı. Vücuttaki çürük ve morarmalar ölümcül olabilir

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başak Adaklı Aksoy, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemi hastalığı ile ilgili bilgi verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Başak Adaklı Aksoy, çocuklarda löseminin genelde aniden ortaya çıkan belirtilerle tanındığını söyledi.

Aksoy, “Sık görülen belirtiler arasında artan halsizlik, yorgunluk, diş eti ve burun gibi yerlerde kanama, kol ve bacaklarda veya vücudun başka yerlerinde morluk ve çürük, geçmeyen eklem ağrıları, ateş ve enfeksiyonlar, lenf bezlerinde şişlik, karaciğer ve dalak büyümesi sayılabilir. Ayrıca kan testlerindeki anormal sonuçlar da lösemiye işaret edebilir” dedi.

“DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDEN GELEN ÇOCUKLARA KÖK HÜCRE TEDAVİSİ SUNUYORUZ”

Dr. Öğr. Üyesi Aksoy, löseminin çocukluk çağı kanserlerinin en yaygını olduğunu belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Aksoy, “Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Türkiye’de sağlık sistemi her alanda büyük gelişmeler kaydetmiştir. Kanser tedavisinde de 100 yılda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren ülkemizde çocukluk çağı kanserleri konusunda çalışmaya başlayan ilk hocalarımız bu alanda büyük atılımlar yapmıştır. Bugün Türk Pediatrik Hematoloji (TPHD) ve Türk Pediatrik Onkoloji grubu (TPOG) dernekleri ve pediatrik hematoloji onkoloji hocaları sayesinde ülkemizde lösemi başta olmak üzere tüm çocukluk çağı kanserleri başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Bu tedavilerin önemli bir bölümünü oluşturan kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları etkin bir şekilde yapılmakta ve kök hücre nakli ile ilgili olarak sadece ülkemizden değil, dünyanın birçok ülkesinden gelen çocuklara da yardımcı olmakta ve iyileşmelerine katkıda bulunmaktayız” diye konuştu.

“TEDAVİ BAŞARISI HASTALIĞIN TÜRÜNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİR”

Dr. Öğr. Üyesi Aksoy, lösemi tedavisinde hastalığın durumunun çok önemli olduğunu vurguladı.

Aksoy, “Lösemi çocukluk çağı kanserlerinin en sık rastlananı olduğu için tedavide öncelikli olarak ele alınmış, ülkemizde devlet ve üniversite hastaneleri bu hastalığın tıbbi olarak tam olarak tedavi edilebilmesi için büyük çaba sarf etmiştir. Ancak ülke nüfusuna göre pediatrik hematoloji ve onkoloji uzmanı sayısının yeterli olmadığı görülmektedir. Çocuklarda lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır ancak lösemiler yaş, durum, genetik değişiklikler gibi faktörlere göre birçok alt gruba (ALL ve AML) ayrılır. Tedavi başarısı belirlenen alt gruba göre değişir. Bu durumda lösemi olan çocukların yüzde 50 ile yüzde 90 arası bir oranda iyileşebileceğini söyleyebiliriz” dedi.

Lösemi tanısı, belirtilere bakılarak ve kan tahlilleriyle konulur.

Dr. Öğr. Üyesi Aksoy’a göre, tanı için kan sayımları, laboratuvar analizleri ve kemik iliği incelemeleri şarttır.

Tedavi, genetik testlerle detaylandırılır ve bazen kalıtsal hastalıklar da rol oynar. Çocuklarda lösemiye yol açabilecek faktörler arasında çevresel maruziyetler bulunur.

Erken teşhis ve temiz çevre, sağlıklı beslenme gibi önlemler hastalıktan korunmada önemlidir.

Tedavi süreci uzun ve zorlayıcı olabilir, bu yüzden moral ve toplumsal destek esastır