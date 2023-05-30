Uzmanı uyarılarını sıraladı. Yaz yaklaşıyor havuza girecekler dikkat

Editör: Naim Arıoğlu

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, temiz olmayan havuzlar sebebiyle dış kulak iltihabının yaz aylarında arttığını ifade ederek, havuza girecek vatandaşları uyardı.

Sağun; havuz, deniz ve duşta kulağa su kaçması sebebiyle dış kulak yolu enfeksiyonunun ortaya çıkabileceğini belirtti. Sağun, özellikle temizliğinden emin olunmayan havuz sularının bu gibi sağlık sorunlarında en önemli etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

Sağun, “Yaz aylarında artış gösteren ve tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen rahatsızlığın sık görülmesinin en önemli sebebi; temizliğinden emin olunmayan havuz sularıdır. Kirli denizlerde ve düzenli bakımı yapılmayan havuzlarda yüzmek eklenince dış kulak enfeksiyonu kaçınılmaz olur” sözlerini kullandı.

DIŞ KULAK İLTİHABI NEDİR?

Dış kulak iltihabı ya da otitis externa, kulak kepçesi ile kulak zarı arasındaki tüp olan dış kulak kanalının iltihaplanması durumudur. Genellikle "yüzücü kulağı" olarak adlandırılır; çünkü suya tekrar tekrar maruz kalmak kulak kanalını iltihaplanmaya karşı daha savunmasız hale getirir.

DIŞ KULAK İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Hafif belirti ve bulgular

-Dış kulak yolunda kaşıntı

-Hafif kızarıklık

-Kulak kepçesini çekmekle artan rahatsızlık hissi

-Kulaktan berrak, kokusuz bir akıntı olması

-Orta dereceli iltihapta görülebilen belirtiler

-Kulak kanalında daha yoğun kaşıntı

-Artan ağrı

-Daha yoğun kızarıklık

-Kulaktan fazla miktarda akıntı

-İrin akıntısı

-Dış kulak yolunda gelişen şişmeye bağlı kulakta dolgunluk hissi

-Kulakta tıkanıklık

-İşitmede azalma

-İleri evrede görülebilen belirti ve bulgular

-Yüz, boyun veya kulak çevresine yayılan şiddetli ağrı

-Kulak kanalının tamamen tıkanması

-Dış kulakta kızarıklık veya şişme

-Boyunda bulunan lenf bezlerinde şişlik

-Ateş

