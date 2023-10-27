Uzmanından ailelere çocuklar için beslenme uyarıları

Okul çağındaki çocukların, büyüme ve gelişme hızları nedeniyle diğer yaş gruplarına göre daha çok besin öğesine ihtiyacı olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Soydemir, çocukların bu dönemde hem sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmeleri hem de yeterli ve dengeli beslenmeleri gerektiğini ifade etti.

Çocuklar için okul döneminin büyümenin yavaş ama devamlı olduğu bir dönem olduğunu hatırlatan Diyetisyen Soydemir, sağlıklı büyüme için enerji ve besin öğelerinin uygun ve dengeli miktarlarda alınması, enerji, protein, kalsiyum, demir ve B grubu vitaminleri başta olmak üzere tüm besin öğelerinin doğru besin seçimleri ile karşılanması gerektiğini söyledi.

“ÇOCUĞUNUZU OKULA KAHVALTI ETMEDEN GÖNDERMEYİN”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Soydemir, “Kahvaltı yapılmadığı takdirde, dikkat dağınıklığı, yorgunluk, baş ağrısı ve zihinsel performansta azalma olur. Bu sebeple çocuğunuzu okula kahvaltı etmeden göndermeyin” sözlerini kullandı.

“DÖRT BESİN GRUBUNA DİKKAT EDİLMELİ”

Çocukların, sağlıklı büyüme ve gelişmesi için dört besin grubundan bulunan besinleri yeterli ve dengeli şekilde almalarının önemli olduğunu vurgulayan Diyetisyen Soydemir, “Süt grubunda süt, yoğurt, peynir; et grubunda et, tavuk, yumurta, kuru baklagiller; sebze ve meyve grubu ve tahıl grubunda ekmek, bulgur, makarna, pirinç gibi besinlerin öğünlerde uygun miktarlarda yer almasına özen gösterilmelidir. Mevsimine uygun taze sebze ve meyve alımının artırılması gerekmektedir. Özellikle enerji değeri yüksek fakat besin değeri düşük olan abur-cuburlar yerine, vitamin ve mineraller açısından zengin taze ve mevsimlik sebze, meyve tüketimi önerilmektedir. Bu seçimler çocukların hastalıklara karşı dirençli olmasını, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra sağlıklı büyüme ve gelişmeye de katkı sağlayacaktır. Bu yüzden çocukların daha çok ‘taze’ ve ‘mevsimlik’ sebze ve meyveleri almaları önemlidir” dedi.

“KAHVALTIDA YUMURTA OLMALI”

Diyetisyen Soydemir, öğrenciler için en önemli öğünün kahvaltı olduğunu belirterek, “Kahvaltı yapılmazsa, dikkat eksikliği, yorgunluk, baş ağrısı ve zihinsel performansta düşüş yaşanır. Bu nedenle, öğrencilerin güne yeterli ve dengeli bir kahvaltı ile başlaması okul başarısını yükseltmede çok önemlidir. Çocuğunuzu okula kahvaltısız göndermeyin. Anne sütünden sonra en iyi proteine sahip olan yumurta, çocukların beslenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle kaliteli protein ve zengin vitamin ve mineral içeriği nedeniyle haşlama ya da omlet şeklinde yumurtanın kahvaltılarda sıkça alınması gerekir” diye konuştu.

Okulda veya evde ders çalışırken açlık duyulduğunda yenilen besinlere de dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Soydemir, şeker ve şekerli besinler, cips gibi yağlı ve tuzlu besinler, gazlı içecekler yerine süt, yoğurt, sütlü tatlılar, ekmek arası peynir, taze sıkılmış meyve suları, kuru yemiş ve kuru meyve gibi ara öğünlerin alınmasını önerdi.

“ÇANTALARINDA KURUYEMİŞ VE KURU MEYVELER BULUNSUN”

Çocukların beslenme çantasında taşıması kolay ve besleyici besinler olması gerektiğini dile getiren Diyetisyen Soydemir özellikle fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler ile kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi kuru meyvelerin hem çocuğun okul başarısına olumlu katkı sağlayacağı hem de enerji vereceği için bulunması gerektiğini söyledi. Bu gıdaların ayrıca tatlı ihtiyacını azaltacağını, böylece de çocukları sağlıksız abur-cuburdan koruyacağını ifade etti.

Diyetisyen Soydemir, çocuklara verilebilecek ara öğün önerileri şöyle sıraladı:

“İçecek olarak süt, taze sıkılmış meyve suyu, ayran seçebilirler. Beslenme çantasına ana yemek olarak ise taze sıkılmış meyve suyu-peynirli ve bol yeşillikli tam tahıllı ekmekten sandviç, ayran- simit- meyve, süt- ev yapımı kek, taze sıkılmış meyve suyu-ev yapımı poğaça, ayran veya taze sıkılmış meyve suyu-ekmek arası köfte/tavuk/balık, patates salatas-1 bardak ayran seçilebilir.”