Uzmanından alerjiler ve hastalıklarla ilgili kritik uyarılar

Mevsiminin gelmesiyle birlikte alerjik hastalıklarla ilgili kritik uyarılar gelmeye devam ediyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Yüzüak, alerjilerin bazen ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini, bazen de günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Alerji mevsiminin başlamasıyla, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Yüzüak, alerjik reaksiyonlar ve göğüs hastalıklarının tedavisi üzerine önemli bilgiler paylaştı.

Alerji Tanımı:

Alerji, bireylerin belirli alerjenlere karşı gösterdiği aşırı tepki olarak tanımlanır. 'Atopik' kişiler, genetik yatkınlık gösteren ve alerjilere daha meyilli olan bireylerdir. Atopi, bir hastalık değil, vücudun bazı maddelere aşırı duyarlılığıdır ve genellikle açık tenli kişilerde veya nemli iklimlerde yaşayanlarda daha yaygındır.

Alerji Belirtileri:

Alerjik kişilerde, genellikle zararsız olan maddeler bile çeşitli reaksiyonlara neden olabilir. Bu reaksiyonlar arasında kızarıklık, şişlik, nefes darlığı, hapşırma, burun akıntısı, göz yaşarması, ishal, bulantı ve kusma bulunur.

Alerji Etkilenme Bölgeleri:

Alerjik reaksiyonlar, alerjenin temas ettiği bölgeye bağlı olarak farklılık gösterir. Örneğin, polen solunduğunda genellikle burun, göz, sinüs ve boğazda alerjik semptomlara yol açar. Gıda alerjileri ise mide-bağırsak sorunlarına ve ürtikere sebep olabilir.

En Sık Etkilenen Bölgeler:

• Burun, gözler, sinüsler ve boğaz: Alerjenlerin solunmasıyla histamin salgılanır ve bu da burun mukusunun artmasına, şişmesine ve iltihaplanmasına neden olur. Ayrıca gözlerin sulanması ve boğaz ağrısı da görülebilir.

• Akciğerler: Astım, çevresel faktörlere karşı hava yollarının aşırı duyarlı olması durumudur ve genellikle alerjilerle ilişkilidir.

• Mide ve bağırsak: Bazı gıdaların alerjiye neden olduğu bilinirken, laktoz intoleransı gibi bazı durumlar alerji ile karıştırılmamalıdır.

• Cilt: Egzama ve ürtiker gibi cilt sorunları, alerjik reaksiyonların yaygın örnekleridir.

Alerji Sebepleri:

Alerjiye neden olan faktörler arasında ot ve ağaç polenleri, evcil hayvan tüyleri, bazı gıdalar, ev tozu akarları, mantar sporları, arı sokmaları, bazı ilaçlar ve kimyasal maddeler bulunur.

Dr. Yüzüak'ın paylaştığı bu bilgilere göre; Alerjik reaksiyonların anlaşılması ve yönetilmesi için önemli olduğu ortaya çıktı.

Alerji belirtileri gösteren kişilerin, uygun tedavi ve önlemler için bir sağlık uzmanına başvurması önerildi.