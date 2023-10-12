Uzmanından bağışıklık sistemini güçlendirmek için öneriler

Enfeksiyonlara karşı en kuvvetli silahın bağışıklık sistemi olduğunu belirten Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, “Bağışıklık sistemi vücudumuzu enfeksiyonları karşı koruyan ve anormal hücreleri tanıyarak onları yok eden, vücut içindeki sağlığı sürdüren bir savunma mekanizmasıdır. Bağışıklık sistemimiz, vücudu doğrudan enfeksiyonlara karşı savunur ve ilk savunma hattını oluşturur” diyerek, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte artan enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek önerilerde bulundu.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gereken 9 maddeyi İç Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, şu şekilde sıraladı:

UYKU

Doç. Dr. Sivritepe, uyku ile ilgili olarak “Uyku, bağışıklık sistemi için kritik bir rol oynar. Yetersiz uyku, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Günlük olarak 7-9 saatlik uyku, bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasını destekler. Kaliteli bir uyku, bağışıklık hücrelerinin yeniden üretilmesini destekler” ifadelerini kullandı.

DENGELİ BESLENME

Bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için yeterli ve dengeli beslenme son derece önemli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Sivritepe, “Proteinler, vitaminler -C, D, A, E, B12-, mineraller -çinko, selenyum- ve antioksidanlar bağışıklık sistemi için gereklidir. Turunçgiller gibi meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar, sağlıklı yağlar -zeytinyağı, avokado- ve protein kaynakları -tavuk, somon, sardalya gibi balıklar, fasulye, yoğurt- içeren bir diyet bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Yine prebiyotik ve probiyotikler içeren gıdalar, bağırsak sağlığını iyileştirerek bağışıklık sistemini destekler. Belli periyotlar ile kişilerin vitamin mineral ve eser element düzeyleri için tetkikleri yaptırması ve ihtiyaç halinde takviye kullanılmasını öneriyoruz” diye konuştu.

EGZERSİZ

Düzenli fiziksel aktivite bağışıklık sisteminin işlevini artırdığını söyleyen Doç. Dr. Sivritepe, Orta şiddetteki egzersiz vücuttaki iltihaplanmayı azaltarak, bağışıklık hücrelerinin daha etkili bir şekilde dolaşmasını ve patojenlere karşı daha hızlı tepki vermesini sağlar” dedi.

STRES YÖNETİMİ

Doç. Dr. Sivritepe, şöyle devam etti:

“Kronik stres, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. İbadet, yoga, meditasyon ve derin nefes egzersizleri gibi stres azaltma teknikleri stresin etkilerini azaltır.”

AŞILAR

Aşıların, bağışıklık sisteminin belirli hastalıklara karşı güçlendirilmesini sağladığını belirten Doç. Dr. Sivritepe, “Bilimsel araştırmalar, aşıların hastalıkları önleme ve kontrol etme konusunda en etkili yöntemlerden biri olduğunu kanıtlamıştır. Bu nedenle özellikle çocukluk ve yaşlılık döneminde rutin olan aşıların yapılması hayati öneme sahiptir” diye konuştu.

HİDRASYON

Yeterli su içmenin, vücuttaki toksinlerin atılmasını desteklediğini ifade eden Doç. Dr. Sivritepe, “Vücut yeterli su almadığında, bağışıklık sistemi zayıflar. Her gün yeterince su içmek, vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasını sağlar. Günlük kilo başına 30-40 cc arasında su tüketilmesini önermekteyiz” dedi.

SİGARA VE ALKOL TÜKETİMİNİ SINIRLAMA

Sigara ve alkol tüketimi ile ilgili olarak Doç. Dr. Sivritepe, “Bilimsel çalışmalar, sigara ve alkol tüketiminin bağışıklık sistemi üzerinde negatif etkileri olduğunu göstermiştir. Bu maddelerin tüketimini sınırlamak veya tamamen bırakmak, bağışıklık sisteminin sağlığını korumaya yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

HİJYEN

Temizlik ve hijyen kurallarına uymanın enfeksiyonları önlemenin en önemli yolu olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Sivritepe, “Enfeksiyonlardan kaçınmak için el yıkama, maske takma -gerekli durumlarda- ve enfekte olmuş kişilerden uzak durma gibi temel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir” dedi.

RUTİN SAĞLIK KONTROLLERİ

Düzenli sağlık kontrollerinin, potansiyel sağlık sorunlarını erken teşhis ederek tedaviye başlamak için fırsat sunduğunu ifade eden Doç. Dr. Sivritepe, “Erken ve doğru müdahaleler, bağışıklık sisteminin koruyucu rolünü güçlendirir” diye konuştu.

Doç. Dr. Sivritepe, konuşmasını şu ifadelerle bitirdi:

“Sonuç olarak bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, genel sağlığı ve hastalıklara karşı dayanıklılığı artırmak için önemlidir. Bağışıklık sistemi, genellikle bir dizi faktörün kombinasyonunun sonucu olarak güçlendirilir. Ancak her bireyin bağışıklık sistemi farklıdır ve kişisel sağlık durumları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle herhangi bir sağlık sorunu veya bağışıklık sistemi zayıflığı ile ilgili endişeleriniz varsa, bir sağlık uzmanına başvurmanız öneriyoruz.”