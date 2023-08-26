Uzmanından çocuk sağlığıyla ilgili dikkat çeken uyarı

Uzmanı, OMEGA3’ün çocuk sağlığını olumlu etkilediğini açıklayarak uyarılarda bulundu.

Uzmanından çocuk sağlığıyla ilgili dikkat çeken uyarı

Editör: Erkavim Yıldırım

Ebeveynlerin çocuklarını büyütürken, özellikle beslenmeleri konusunda soru işaretleriyle karşılaşıyor.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Vefa Mirzaliyeva, çocukların sağlıklı bir yaşam

sürdürmeleri açısından balığın haftada en az 2-3 gün sofrada bulunması gerektiğine dikkat çekerek balık yağının önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

İnsan sağlığında önemli bir enerji kaynağı olan balık yağının çocuklar açısından faydalarından bahseden Uz. Dr. Vefa Mirzaliyeva, “Balık yağı; vücut direnç sistemi, kalp damar tıkanıklığı, beyin gelişimi ve göz sağlığı için önemli bir besindir” sözlerini kullandı.

OMEGA3 NEDİR?

Omega 3 aynı zamanda ω − 3 yağ asitleri veya n − 3 yağ asitleri olarak da tanımlanan bir grup çoklu doymamış yağ asiti türüne verilen isimdir. Omega 3 hayvanlarda lipit metabolizmasının, yani yağın vücut tarafından enerjiye çevrilmesinin önemli bileşenlerindendir ve doğada yaygın olarak bulunur. Omega 3’ün insanların beslenmesinde ve fizyolojisinde önemli görevleri vardır. İnsan vücudunun kas aktivitesinden hücre büyümesine kadar birçok işlev için Omega 3 yağ asitlerine ihtiyacı vardır.
İnsan fizyolojisinde üç farklı Omega 3 yağ asidi tipi rol oynar. Bunlar bitki yağlarında bulunan α-linolenik asit ya da kısaca ALA ile her ikisi de deniz ürünlerinde yaygın olarak bulunan eikosapentaenoik asit yani kısaca EPA ve dokosaheksaenoik asit yani DHA’dır.

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