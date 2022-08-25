25 Ağustos 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanı metabolizmamızın hızını artıracak önerileri açıkladı

Uzmanı metabolizmamızın hızını artıracak önerileri açıkladı

Fazla kilolardan kurtulmanın sadece estetik bir kaygıdan ibaret olmadığını, sağlık açısından da son derece önemli olduğunu hatırlatan Uzm. Diyetisyen ve Uzm. Klinik Psikolog. Merve Öz, kilo kontrolü için kilit bir rol oynayan metabolizma hızını artırmaya yönelik önerilerde açıklamalar yaptı.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 12:39
Takip Et

Uzmanından metabolizma hızını artıracak uyarılar

Uzmanı metabolizmamızın hızını artıracak önerileri açıkladı
+
Aa
-

Kilo vermeyi sağlamak için alınan kaloriyi azaltıp harcanan kaloriyi artırmak gerektiğini söyleyen Uzm. Diyetisyen ve Uzm. Klinik Psikolog Merve Öz, kaloriyi azaltmada fiziksel aktivite ve metabolizma hızının önemli olduğununun altını çizdi.. Metabolizma hızının hem alınan kalorinin yakılmasına hem de vücutta yağ olarak depolanmasına neden olduğu için kilo verme ve kilo kontrolünde oldukça kritik bir noktada bulunduğunu söyleyen Dyt. Merve Öz, yaş ve cinsiyet gibi faktörlerin yanı sıra beslenme, uyku düzeni, su tüketimi, fiziksel aktivite, metabolik hastalıklar, stres gibi birçok faktörün metabolizma hızını etkilediğine vurgu yaptı.

Stresli durumlarda vücudun “savaş ya da kaç” moduna geçtiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nden Uzm. Dyt. Merve Öz, sözlerine şunları ekledi:

“Akut stres yanıtı, olarak da bilinen bu fizyolojik mekanizma, vücutta algılanan bir tehdide yanıt vermesi gerektiğini söyler. Vücut, adrenalin ve kortizol gibi hormonlar salgılayarak kendini hazırlar. Bu hormonların salgılanması ile birlikte vücut güçlü aktivitelere hazırlanır ve bu durum beslenmenin baskılanmasına neden olabilir.”

UZUN SÜREN AÇLIK METABOLİZMAYI YAVAŞLATIR


Dyt. Merve Öz, “Uzun süre aç kalmak, gece atıştırma yapmak, hızlı ve aşırı yemek yemek gibi yanlış beslenme alışkanlıkları metabolizmayı negatif yönde etkiler. Dolayısıyla kilo vereceğim diye gün boyu yemek yememek kilo vermeye yardımcı olmanın yanında kilo almaya neden olur. Bunun tersi olarak da yeterli karbonhidrat, protein ve yağ alınan beslenme düzenleri metabolizmanın düzenli çalışmasında etkili olur” şeklinde konuştu.

“UYKU KARARINDA OLMALI”

Yeterli ve kaliteli uykunun metabolizma hızını artırmada da son derece önemli bir noktada durduğunu söyleyen Dyt. Merve Öz, hem yetersiz uykunun hem de fazla uykunun bu dengeye etki edebileceğini söyledi. Yapılan birçok çalışmayla da bu durumun ortaya konduğunu söyleyen Dyt. Merve Öz, şunları söyledi:
 

“Yapılan birkaç çalışmanın sonucunda yetersiz uyku uyuyan bireylerde daha yüksek obezite prevelansı bulunmuş. Bununla birlikte yetersiz uykunun glukoz metabolizması ve metabolizmayı düzenleyen hormonlar üzerinde önemli rol oynadığı da biliniyor. Yetersiz uykunun; leptin (tokluk) hormonu seviyesini düşürürken, ghrelin (açlık) hormonu seviyesini artırdığı yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Ancak sadece yetersiz uyku değil aynı zamanda fazla uyku da vücudun metabolik dengesini bozma potansiyeline sahip olduğundan yeterli uyku metabolizma hızı için önem arz etmektedir.”

“KİLO BAŞINA 30 ML SU İÇİLMELİ”

Uzm. Dyt. Merve Öz, “Eğer bir kişinin sağlıkla ilgili bir sorunu yoksa ve hekimi bu konuda uyarmadıysa, günlük kilo başına 30 mililitre su tüketilmelidir. Yani 60 kilo bir kişinin, 60 x 30 mililitre = 1800 mililitre su tüketmelidir” şeklinde konuştu.

Suyun metabolizma hızı üzerindeki etkisiyle ilgili olarak da Dyt. Merve Öz, şu bilgileri açıkladı:

“14 sağlıklı yetişkine 500 mililitre su içirilerek, suyun metabolizma hızına etkisinin ve yağ dokusu metabolizmasına etkisinin incelendiği bir çalışmada 500 mililitre su içmenin yüzde 30 oranında metabolizma hızını artırdığı bulunmuştur. Su içtikten sonraki 10 dakikalık süreçte artış görülmüş olup maksimum hıza 30-40 dakika aralığında ulaşılmıştır. Bu termojenik etkinin enerji tüketimini yaklaşık 100 kj artıracağı hesaplanmıştır ve çalışmanın sonucu olarak 2000 ml su içmenin enerji tüketimini 400 kj artıracağı öngörülmüştür.”
 

METABOLİZMA HIZINI ARTIRMANIN OLMAZSA OLMAZI HAREKET
 

“Vücuttaki kas kütlesi arttıkça gereken enerji ve yapıtaşı ihtiyacı artacağından metabolizma hızı da artar” diye konuşan Uzm. Dyt. Merve Öz, “Ayrıca kas kütlesi fazla olan kişilerde hareket sırasında daha çok kas çalışacağından metabolizma hızı da fazla olur” diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

﻿
Günde 1000$ kazanmak için hemen tıkla!
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
1
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
2
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
3
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
4
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
5
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
6
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
7
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.