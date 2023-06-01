Uzmanlar acil uyarı yaptı. Bu içecekler adeta ölüm saçıyor

Uzmanlar asitli ve enerji içeceklerle ilgili uyarılarda bulundu. Bu içeceklerin özellikle çocuklarda kalp krizi, böbrek yetmezliği gibi ölümcül hastalıklara neden olduğu bildirildi.

Uzmanlar acil uyarı yaptı. Bu içecekler adeta ölüm saçıyor

Editör: Sami Gürel

Yediğimiz ve içtiğimiz gıdalar sağlığımızı doğrudan etkilediği biliniyor. Uzmanlar sıklıkla tüketilen ve sağlık için büyük risk oluşturan zararlı yiyecekler hakkında acil uyarları sıraladı. Uzmanlar, bu içeceği tüketen çocukların büyük risk altında olduğunu söyleyerek kalp krizi, böbrek yetmezliği gibi zararlarını açıkladılar.

Sağlık uzmanları, içeceklerin sağlığa zararlı etkileri hakkında uyarılarda bulunarak anne ve babalara ekstra uyanık olmaları gerektiğini dile getirdi.

Nutrients dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir araştırma, özellikle kafein içerenler olmak üzere aşırı miktarda enerji içeceği tükettiklerini bildiren reşit olmayan çocukların, özellikle önceden tıbbi durumları varsa veya uyarıcı ilaçlar kullanıyorlarsa, sağlıkları üzerinde ciddi etkiler gördüklerini açıkladı.

BÖBREK YETMEZLİĞİNE YOL AÇTI

18 çocuktan ikisi karaciğerlerinde yan etkiler yaşadı ve araştırmacılar bunu enerji içeceklerinin niasin ve büyük miktarlarda şeker içermesine bağladıkları bildirildi.

Araştırmacıların analizine dahil edilen 17 yaşındaki bir erkek çocuk, içeceklerdeki yüksek miktarda taurin nedeniyle akut böbrek yetmezliği yaşadığı ifade edildi.

Araştırmacılar, bilinçli seçimler yapmalarına ve sağlıklarına olumsuz etkileri önlemelerine yardımcı olmak için küçüklerin enerji içeceği tüketiminin potansiyel tehlikeleri konusunda eğitilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

KALP PROBLEMLERİ YAŞADILAR

Araştırmacılar, enerji içeceği tüketimiyle ilgili olumsuz sağlık olayları bildiren 18 yaşın altındaki 18 çocuk ve ergen üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Bunların neredeyse yarısı (yüzde 45), kardiyak aritmi ve arteriyel hipertansiyon (akciğerlerdeki ve kalbin sağ tarafındaki arterleri etkileyen yüksek tansiyon) dahil olmak üzere kardiyovasküler sistemlerinde yan etkileri yaşadığı söylendi.

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