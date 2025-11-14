Yaz mevsiminin son demlerinde doğanın atmosferi polenlerden arındırmasıyla rahat bir nefes almayı bekleyen alerji hastaları, bu yıl da sonbaharın getirdiği yeni bir görünmez düşmanla karşı karşıya kaldı: küf mantarları (mold/fungal spores).

Bilimsel araştırmalar, nemli, serin ve yaprak dökümüyle karakterize edilen sonbahar aylarında, dış ortamdaki mantar sporu seviyelerinin, yaz polen seviyelerine yakın, hatta bazı bölgelerde daha yüksek bir zirveye ulaştığını ortaya koydu.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) bünyesindeki Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nden (NIAID) yapılan bir açıklama, küf sporlarının, özellikle ot polenleri gibi belirli alerjenlere karşı hassasiyeti bulunan kişilerde çapraz reaksiyonlara neden olabildiğine dikkat çekti.

ABD'li Alerji ve İmmünoloji Uzmanları Derneği (ACAAI) ise, sonbahar alerjilerinin yönetimi için bilimsel bir çerçeve çizdiğini ifade etti.

YABANCI UZMANLAR UYARIYOR: GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Londra'daki Imperial College'da Solunum ve Çevre Tıbbı Profesörü olan Prof. Dr. Chris J. E. Duncan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İnsanlar genellikle ilkbahar alerjilerine odaklanır, ancak sonbaharda dış ortamdaki küf sporları ve iç mekanlardaki nem kaynaklı küflenmeler, alerjik rinit ve astım semptomlarını ciddi ölçüde tetikler. Toplanan ve nemlenen yaprak yığınları, küf sporlarının adeta bir üretim merkezi işlevini üstlendi" ifadelerini kullandı.

Amerika Alerji, Astım ve İmmünoloji Akademisi (AAAAI) üyesi ve New York'ta görev yapan Dr. Elizabeth A. Miller ise, alerjik reaksiyonların mevsimsel döngüsüne dair önemli bilgiler aktardı.

Dr. Miller, "Tipik olarak, polen alerjileri sadece açık havada maruziyetle ilgilidir. Ancak küf sporları hem dış hem de iç mekanda mevcuttur. Banyo, bodrum veya mutfak gibi nemli iç mekanlar, yıl boyunca maruziyet riski oluşturur. Sonbahar yağışları bu riski daha da yükseltti" şeklinde konuştu.

BİLİMSEL VERİLER İÇ MEKAN RİSKİNİN ALTINI ÇİZDİ

Yakın zamanda yayımlanan ve "Environmental Health Perspectives" dergisinde yer verilen bir araştırma makalesi, konutlarda yüksek miktarda küf sporuna maruz kalmanın, alerjik olmayan bireylerde bile solunum yolu rahatsızlıklarının gelişme riskini önemli ölçüde artırdığını gösterdi.

Makalede, özellikle havalandırmanın azaldığı ve ısıtmanın başladığı dönemlerde iç mekan nem seviyelerinin kontrol altında tutulmasının, alerjen yükünü azaltmada kritik bir rol üstlendiği belirtildi.

Uzmanlar, alerjiden korunma yöntemleri olarak kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını, küfün yoğun olduğu bodrum gibi yerlerden uzak durulmasını ve evde bir nem giderici (dehumidifier) kullanılmasını tavsiye etti.

Prof. Dr. Duncan, "Sonbahar alerjilerini hafife almamak, gerekirse bir uzmana başvurarak uygun bir tedavi protokolü belirlemek, mevsimi daha konforlu geçirmek adına hayati önem taşıdı" sözleriyle uyarısını noktaladı.