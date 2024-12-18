Uzmanlar faydalarını sıraladı! Ömrü yaklaşık 2 yıl uzatıyor...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Uzmanlar faydalarını sıraladı! Ömrü yaklaşık 2 yıl uzatıyor...

Uzmanlar, yeni yapılan bir araştırma ile düzenli kahve tüketiminin ölüm riskini azaltarak ömrü ortalama 1,8 yıl uzatabileceğini ortaya çıkardı.

Yeni bir çalışma, düzenli kahve tüketiminin kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıkları gibi ölüm nedenlerinin riskini azaltarak ömrü ortalama 1,8 yıl uzatabileceğini ortaya koydu.

kahveee.jpgAraştırmaya göre, kahvenin bileşenleri stres adaptasyonunu kontrol ederek, yaşlanma mekanizmalarını koruyor. Araştırmacılar, kahve alımının, kardiyovasküler, kanser ve solunum yolu hastalıklarıyla ilişkili ölümlerin yanı sıra hafıza kaybı, depresyon ve güçsüzlük gibi yaşlılarda işlevsel bozulma nedenlerini azaltarak, ömrü ortalama 1,8 yıl uzatabileceğini gösterdi.

Uzmanlar, günde 2-3 fincan kahve içmenin yeterli olduğunu ve aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirterek, ölçülü tüketildiğinde kahvenin Parkinson, Alzheimer ve Tip 2 diyabet gibi kronik hastalık riskini azaltabileceğini açıkladı.

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