Kamuoyunda sık sık tartışmaya ve şehir efsanelerine konu olan günlük su tüketim miktarına yönelik doktorlar da dahil oldu.

Nefroloji uzmanı Doç. Dr. Yalçın Solak, sosyal medyada kardiyoloji uzmanı Dr. Ozan Ünlü'nün paylaşımını alıntılayarak "Şu 'çok su için böbrekleriniz iyi çalışsın' mitine öyle bi bağlanmış ki hastalar. Evre 4 KBH, Kalp yetmezliği, 3 litre su içiyor, bacaklar balon gibi, sodyum 128. Nolur demansınız ya da hipotalamusta kitleniz yoksa susadıkça su için" ifadelerini kullandı.

Diğer sıvı gıdaların da tüketilmesi su ihtiyacına katkı sağladığına dikkat çeken Solak, "Ayrıca içtiğiniz ayran, çay ve soda gibi sıvılar da vücut için su, bunları çok içen susamaz, buna rağmen, 'ay böbreklerim için su içmeliyim' diye bulantınız olana kadar su içmeyiniz" dedi.

Son olarak Solak "Düzenli ve bol su iç dediğimiz kişiler böbrek taşı hastalarıdır. Başka nedenlere bağlı böbrek hastalıklarında çok su içmenin faydası yoktur" ifadelerini kullandı.

Yalçın Solak'ın sosyal medya paylaşımı

UZMANLAR BİRBİRLERİNİ DESTEKLEDİ

Doç. Dr. Yalçın Solak'ın sözlerine destekleyici açıklamalar yapan Dr. Ozan Ünlü ise su tüketimine dair şu paylaşımı yaptı:

"Sağlıklı bir yetişkin insanın kendini belli bir miktarda su içmek için zorlamasına gerek yoktur, susayınca içmesi yeterlidir. Çünkü, genel olarak su ihtiyacı kişiden kişiye değişebilir ve vücutta yeterli su alımının yapılabilmesi için geliştirilmiş mekanizmalar bunu sizi susatarak yaparlar. Çok su kaybının olduğu sıcak havalar, egzersiz sonrası gibi durumlarda normalden daha fazla su alınması önerilir (zaten genelde de bunu susadığınız için yaparsınız). Fazladan susamadan su içmek, çok aşırıya kaçılmadığı sürece zararlı da olmaz ama dediğim gibi bir faydası da olmaz (en azından bu faydayı gösteren güvenilir bir bilimsel çalışma yok).

Bu söylediğim durumlar dediğim gibi sağlıklı insanlar için geçerli, bir hastalığınız varsa bunun su alımınızı değiştirmenizi gerektirip gerektirmediğini doktorunuzla konuşmanız daha uygun olur."

Ozan Ünlü'nün sosyal medya paylaşımı

"SEVMEDİĞİNİZ İŞ ARKADAŞLARINIZA..."

Tartışmanın ilk taşını atan üroloji uzmanı Dr. Fatih Düz, paylaşımında ironiye de yer verdi.

Düz, "Günde 3 litre su içmek, böbrek sağlığınızı koruduğu gibi, iş yerinizde sizi ara ara tuvalete götürerek, sevmediğiniz iş arkadaşlarınıza maruziyetinizi azaltarak akıl sağlığınızı da koruyacaktır. Su için" ifadelerini kullandı.