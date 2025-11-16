Makyaj cildin üzerinde yapay bir katman oluşturduğundan uzmanlar akneye meyilli ciltleri yoğun makyajlar konusunda uyarı yok.

Üstelik gündelik hayatınızda makyaj tercih etmemenin cildinizin sağlıklı görünümünde kritik anlamda önemli denebilecek etkileri bulunuyor.

Gözeneklerinizin temiz olması siyah nokta ve akne oluşumunun önüne geçiyor. Fondöten, kapatıcı ve pudra gibi ürünler yoğun olarak kullanıldığında zamanla cilt bakımı doğru yapılmazsa gözeneklerinizin tıkanmasıyla birlikte farklı cilt sorunları da ortaya çıkabiliyor.

Gündelik yaşamda makyajsız bir cildi tercih etmek cildin kendi yağ dengesini koruması için de büyük önem taşıyor. Yağ dengesini kendisi stabilize edebilen cilt zamanla daha pürüzsüz ve aydınlık bir görünüm kazanıyor. Bununla birlikte ciltteki tahriş riski de azalmış oluyor.

Bazı malzemelerde bulunan kimyasallar parfümler ve koruyucu maddeler özellikle cilt yapısı kuru olan bireylerde kızarıklık kaşıntı gibi istenmeyen etkilere yol açabiliyor. Ayrıca bir süre makyaj yapmaya ara vermek cildinizin kendini yenileme sürecini de etkiliyor. Uzmanların bu konuda verdiği demeçler göre ;Belli bir süre boyunca makyaj yapmayı bırakmak cildin gün içinde maruz kaldığı çevresel faktörlere ilişkin daha güçlü bir bariyer oluşturmasına da zemin hazırlıyor.

CİLDİNİZİ NEMLENDİRMEK İÇİN DOĞAL BİR YÖNTEM

Bunun dışında cilt bakımınızda da doğanın mucizesinden faydalanbilirsiniz. Ultra nemlendirici yağlı bir meyve olan avokadonun faydaları deriye nüfuz edebilen A, D ve E vitaminlerini içermesinden gelmektedir.





