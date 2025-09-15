Uzmanlar uyarıyor! Solunum sağlığınız tehlikede

Hande Karacan
Uzmanlar uyarıyor! Solunum sağlığınız tehlikede

Giderek artan hava kirliliği, insan sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturmaya devam ediyor. Özellikle solunum yolu hastalıkları, hava kirliliğinin en belirgin ve yıkıcı sonuçlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar kirli havanın astım, KOAH ve zatürre gibi hastalıkları tetiklediğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamalar ve yayınlanan raporlar, hava kirliliğinin küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguluyor. DSÖ'nün verilerine göre, her yıl milyonlarca insan hava kirliliğine bağlı solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybediyor.

Göğüs Hastalıkları uzmanı: Hava kirliliğinin solunum sistemi üzerindeki etkilerinin bilimsel olarak kanıtlandığını özellikle büyük şehirlerde yaşayan çocuklar ve yaşlıların hassas gruplardan olarak hava kirliliğinden etkileniyor. Kirli hava, akciğer gelişimini olumsuz etkileyerek çocuklarda astım riskini artırırken, KOAH hastalarında ise hastalığın ilerlemesine ve sık hastane başvurularına neden oluyor.

Uzmanlar hava kirliliğinin bağışıklık sistemini zayıflatarak zatürre gibi enfeksiyonlara karşı vücudun direncini düşürdüğü de görülüyor.

Hava kirliliğinin solunum yolu hastalıkları üzerindeki olumsuz etkileri inkâr edilemez bir gerçek. Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde alınacak önlemlerle hava kalitesinin iyileştirilmesi, bu hastalıkların önlenmesi ve kontrol altına alınması açısından büyük önem taşıyor. Elektrikli araç kullanımının teşvik edilmesi, toplu taşımanın yaygınlaştırılması, sanayi tesislerinin denetimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme gibi adımlar, temiz bir hava soluyabilmemiz için atılması gereken temel adımlar.

Uzmanlar uyarıyor! Solunum sağlığınız tehlikede
