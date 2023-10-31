Uzmanlardan erkeklere hayat kurtaran kanser uyarısı

Erkeklerde yüzde 1 civarında görülen meme kanserine yakalandı, uzmanlar erken tanıya dikkat çekti.

KAYNAK: İHA
Uzmanlardan erkeklere hayat kurtaran kanser uyarısı

Adıyaman'da yaşayan genç adam, meme ucundaki kanamadan şüphelenerek doktora gidince meme kanseri olduğunu öğrendi.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla sağ memesi alınan genç adam, “Meme ucuma yakın bir bölgede kanama olduğunu gördüm. Meme kanseri teşhisi kondu, cerrahi müdahaleyle memem alındı. Kadınlarda görülüyor, biz düşük bir ihtimalle meme kanseri oluyoruz ama daha ciddi oluyor” derken operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muzaffer Akıncı ise, “Kadınlar nasıl meme kanseri oluyorsa erkeklerde de meme kanseri olabileceğini hiçbir zaman unutmamamız lazım, erkeklerde daha agresif çünkü hastalığı kendilerine konduramamaktalar, kontroller çok önemli” dedi.

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