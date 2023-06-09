Uzmanlardan hayat kurtaran mevsim sıcakları uyarısı

İHA'nın haberine göre; Aşırı sıcakların sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Aile Hekimi Uzmanı Dr. Sultan İlay Tunçez şunları belirtti:

“Yaz mevsiminin gelmesi ile hava sıcaklıkları ve nem oranı artış gösteriyor. Aşırı sıcaklar vücutta sıvı kaybına, susuzluğa, hipertermiye (aşırı ısınma), solunum yollarının tahrişi ile nefes darlığı ve solunum problemlerine, ısı çarpmasına ve güneş yanığı gibi birçok sağlık sorununa yol açabilir. Özellikle yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı (şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, beyin-damar hastalıkları, psikolojik hastalıklar, solunum sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları) olan bireyler, aşırı sıcakların oluşturduğu sağlık sorunlarına daha duyarlıdır”

“MÜMKÜNSE, GÖLGELİ VE SERİN YERLERDE BULUNMAYA ÇALIŞILMALIDIR”

Aşırı sıcaklardan korunmak ve sağlığımızı korumak için önlemler alınması gerektiğini kaydeden Tunçez şunları belirtti:

“Düzenli olarak su içmek çok önemlidir. Günde en az 8-10 bardak su tüketmeye özen gösterilmeli ve aşırı alkol ve kafein tüketiminden kaçınılmalıdır çünkü bu dehidrasyona yol açabilir. Özellikle öğle saatlerinde güneşin en yoğun olduğu zamanlarda dışarıda kalmaktan kaçınılmalıdır. Mümkünse, gölgeli ve serin yerlerde bulunmaya çalışılmalıdır. Hafif ve gevşek giysiler giyilmeli, şapka ve güneş gözlüğü takılmalı ve güneş kremi kullanımı unutulmamalıdır. Yaşadığımız şehrimiz gibi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen tüm deprem bölgelerinde bina, ağaç, tente gibi klasik şehirlerde var olan yaşam alanlarında olan gölge etkenleri yok oldukça az sayıda. Bu bölgelerde özellikle evleri hasar gören kişiler için gölgelik alanların yapılması önem arz etmektedir. Çadır ve konteynerlerde konaklayan kişiler için iklimlendirme önlemleri alınması önemlidir. Mümkünse, çadırlara güneş ışınlarını yansıtan malzemelerle kaplama uygulanabilir veya gölgelikler sağlanabilir. Aynı zamanda bu kişiler için iç mekânın sıcaklığını düşürmek için fanlar veya hava soğutma cihazlarının, su tüketiminin azalmaması için su temininin sağlanması ve sıcakta hızlı bozulabilecek gıdalardan uzak durulması, taze, sağlıklı besinler tüketilmesine özen gösterilmelidir. Kişilerin ihtiyaçlarını yetkililere iletmek ve yardım almak için yerel sağlık kuruluşları ve acil durum ekipleriyle iletişim kurması halinde aşırı sıcaklara karşı daha iyi bir destek sağlanabilir”

Güneş çarpması belirtileri ve tedavisi ile ilgilide konuşan Uzman Dr. Sultan İlay Tunçez şunları belirtti:

“Aşırı sıcak hava ve güneş ışınlarına maruz kalmanın bir sonucu olarak vücut sıcaklığının tehlikeli seviyelere yükselmesi durumunda ortaya çıkar. Baş ağrısı, baş dönmesi ve sersemlik, yorgunluk ve halsizlik, taşikardi (artmış nabız), deride kızarıklık veya yanma hissi, bulantı veya kusma, konsantrasyon güçlüğü, bilinç kaybı veya bayılma görülebilir. Hafif seviyede belirti göstermeye başlandığında öncelikle serin ve gölgeli bir yere geçmek, vücut sıcaklığını düşürmek için serin su ile ıslatılmış bir bez kullanarak veya su püskürtmek suretiyle soğutma yapmak ve hareket etmekten kaçınıp dinlenilmelidir. Eğer belirtiler ciddi ise veya bilinç kaybı varsa, hemen bir sağlık hizmet noktasına başvurmak gerekir. Güneş yanığı durumunda; güneş yanığı olan bölgeyi hemen serin, temiz su ile yıkamalıdır. Tahriş olan bölgeye nemlendirici bir krem veya losyon uygulanabilir ancak ciddi güneş yanıklarında, aşırı ağrı, şişlik, kabarcıklar, ateş veya enfeksiyon belirtileri varsa bir sağlık hizmet noktasına başvurmak gerekir”