Uzmanlardan sonbaharda göz hastalıkları uyarıları

Sonbahar mevsimi, hava koşullarındaki değişiklikler ve çevresel faktörlerin etkisiyle çeşitli göz hastalıklarının artış gösterdiği bir dönem olduğu biliniyor. Bu dönemde göz sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulundu.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, bu dönemde göz sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar olduğunu belirtti.

Dr. İpçioğlu, yaz mevsiminden yorgun çıkan gözlerin sonbaharda daha fazla etkilendiğini ifade etti.

Alerjik Konjonktivit

Sonbahar, polenlerin ve diğer alerjenlerin havada yoğunlaştığı bir mevsimdir. Bu durum, alerjik konjonktivite neden olabilir. Alerjik konjonktivit, gözlerde kaşıntı, kızarıklık, sulanma ve yanma gibi belirtilerle kendini gösterir.

Uzmanlar, alerjik konjonktiviti önlemek için dışarı çıkarken güneş gözlüğü kullanmayı ve evde hava filtreleri bulundurmayı önerdi.

Kuru Göz Sendromu

Sonbaharda hava sıcaklıklarının düşmesi ve nem oranının azalması, gözlerde kuruluğa neden olabilir. Kuru göz sendromu, gözlerde batma, yanma, kızarıklık ve bulanık görme gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu durumu önlemek için uzmanlar, bol su içmeyi, gözyaşı damlaları kullanmayı ve nemlendirici cihazlar kullanmayı tavsiye etti.

Göz Enfeksiyonları

Sonbahar mevsiminde soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının artması, göz enfeksiyonlarına da yol açabilir. Özellikle viral konjonktivit, bu dönemde sıkça görülen bir göz enfeksiyonu.

Göz enfeksiyonlarından korunmak için ellerin sık sık yıkanması, gözlere dokunmaktan kaçınılması ve kişisel hijyene dikkat edilmesi önemli.

Mevsimsel Affective Bozukluk (SAD) ve Göz Sağlığı

Sonbahar ve kış aylarında gün ışığının azalması, mevsimsel affective bozukluk (SAD) olarak bilinen duruma yol açabilir. SAD, depresyon, enerji düşüklüğü ve uyku düzeninde bozulma gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu durum, göz sağlığını da etkileyebilir.

Uzmanlar, gün ışığından mümkün olduğunca faydalanmayı ve gerektiğinde ışık terapisi uygulamayı önerdi.

Göz Yorgunluğu

Sonbaharda günlerin kısalması ve hava koşullarının değişmesi, daha fazla kapalı alanlarda vakit geçirilmesine neden olabilir. Bu durum, ekran başında geçirilen sürenin artmasına ve göz yorgunluğuna yol açabilir. Göz yorgunluğunu önlemek için uzmanlar, 20-20-20 kuralını (her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakmak) uygulamayı ve düzenli göz egzersizleri yapmayı önerdi.