Uzmanlardan yazın yıpranan cildi sonbaharda yeniden canlandıracak öneriler

Uzun yaz ayları boyunca güneşe aşırı maruz kalma, deniz ve havuz suyunun etkisiyle cildin nem dengesinin bozulduğu ve koruyucu bariyerinin zayıfladığı bilimsel araştırmalarla doğrulandı.

Soğuk havalara geçişin başladığı sonbahar mevsimi, ciltteki bu hasarları gidermek ve cildi kışa hazırlamak için uzmanlar tarafından "altın dönem" olarak ifade edildi.

Amerikalı tanınmış dermatolog Dr. Shereene Idriss, yazın artan sıcaklık ve nemin etkisiyle hafif formüller kullanan ciltlerin, sonbaharla birlikte daha yoğun ve onarıcı ürünlere geçiş yapması gerektiğini belirtti.

Idriss, özellikle cilt bariyerini güçlendirmek ve su kaybını engellemek amacıyla seramid ve hyaluronik asit içeren nemlendiricilerin rutine eklenmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

LEKELER VE KURULUK İÇİN BİLİMSEL ÇÖZÜMLER

Yaz aylarında güneşin tetiklediği hiperpigmentasyon (lekelenme) problemi, sonbahar bakımının ana gündem maddesi haline geldi.

İngiliz Kozmetik Dermatoloji Uzmanı Dr. Sam Bunting, leke tedavisinde ve hücre yenilenmesinde kilit bileşen olan retinol (A Vitamini) ve C Vitamini serumlarının bu dönemde kullanılması gerektiğini vurguladı.

Dr. Bunting, güneş hassasiyeti riski nedeniyle yaz aylarında ara verilen retinol uygulamasının, sonbaharda düşük dozlarla başlayıp kademeli olarak artırılmasını tavsiye etti.

Bunting, "Cilt, yazın kalınlaşan üst tabakasından kurtulmalı. Nazik kimyasal peeling (laktik asit veya PHA içeren) uygulamaları, ölü deriyi uzaklaştırarak alttaki canlı cildin ortaya çıkmasını destekledi" değerlendirmesinde bulundu.

Fransız Biyokimyacı ve cilt araştırmacısı Dr. Jean-Louis Sebagh, nemlendirmenin sadece dışarıdan değil, içeriden de desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Sebagh, günlük yeterli su tüketiminin yanı sıra, omega-3 ve antioksidanlar açısından zengin beslenmenin cildin onarım sürecini hızlandırdığını, bu sayede kuruluk ve gerginlik hissinin azaldığını kaydetti.

GÜNEŞ KALKANI DÖRT MEVSİM DEVAM ETMELİ

Bilimsel yayınlar, güneş kreminin sadece yaz mevsimi ürünü olmadığı konusunda uzmanları ortak noktada buluşturdu.

Dermatoloji alanındaki pek çok araştırma, UV ışınlarının bulutlu havalarda bile cilde nüfuz ettiğini ve erken yaşlanmaya neden olduğunu gösterdi.

Amerikan Dermatoloji Akademisi (AAD) üyesi Dr. Jessica Wu, sonbaharda hava soğusa da Güneş Koruma Faktörü (SPF) içeren bir ürün kullanımına devam etmenin, leke tedavisinin ve cilt gençleştirme uygulamalarının başarısı için kritik önem taşıdığını hatırlattı.

Dr. Wu, "Hücresel hasarın önüne geçmek için güneş koruması dört mevsim süren bir taahhüttür" açıklamasını yaptı.