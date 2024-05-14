Uzun ömürlü kan grupları belli oldu. Diğer kan gruplarından çok daha sağlıklı oluyorlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uzun ömürlü kan grupları belli oldu. Diğer kan gruplarından çok daha sağlıklı oluyorlar
Uzun ömürlü kan grupları araştırmacılar tarafından belirlendi.

Yapılan çalışmalar, bazı kan gruplarının diğerlerine göre daha sağlıklı olduğunu ortaya koydu. Bu bulgular, kan gruplarının yaşam süresi üzerindeki etkisini anlamamıza yardımcı olabilir.


Ancak unutulmamalıdır ki genetik faktörler, yaşam tarzı ve çevresel etmenler de sağlık üzerinde etkili olduğundan, sadece kan grubuna dayalı genellemeler yapmak doğru olmayabilir.

Kan gruplarına göre hastalık dereceleri belli oldu.

CVT adı verilen kan grubunu belirleyen genler, beyindeki kan pıhtılaşması riskiyle de alakalı. 882 kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre, AB kan grubuna sahip kişilerin CVT riski, ortalama 5,6 kat daha fazla. 0 kan grubuna sahip kişilerde ise risk, yarı yarıya azalıyor.

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0 kan grubu hastalıklardan daha uzak


Araştırma sonuçlarına bakılırsa, 0 kan grubuna sahip kişiler hava kirliliği gibi çevresel faktörlere karşı daha dirençli. Ayrıca kalp rahatsızlıklarına yakalanma ve kalp krizi geçirme riskleri de daha düşük.

Kan grubu nasıl belirleniyor?

Kan grubu belirleme testi genellikle laboratuvar ortamında yapılır. Bir damla kan alınarak bu kan örneği üzerinde belirli antikor ve antijenlerin tepkimeye girmesi sağlanır. Bu tepkimeler sonucunda hangi antijen ve antikorlerin bulunduğu belirlenerek kişinin kan grubu tespit edilir.

Kan grubu belirlemenin önemi, kan nakli gerektiğinde uygun kan grubunun seçilmesi ve hastanın hayati tehlikesinin önlenmesidir. Ayrıca gebelik sürecinde anne ve bebek arasında oluşabilecek kan uyumsuzluğunun tespit edilmesi de kan grubu belirlemenin önemli bir yönüdür.

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