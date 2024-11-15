Vale ücretlerine sınır geldi. İşi neredeyse soyguna vardırıyorlardı

İstanbul'da her zaman tartışma konusu olan hatta kavgalara neden olan vale uygulamasına yeni düzenleme geldi.

Vale hizmetleri için İstanbul Ticaret Odası İTO tarafından azami fiyat listesi belirlendi. İTO'nun hazırladığı tarife İstanbul Valiliği'nce de onaylandı.

1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, AVM’lerde vale ücreti 200-300 TL arasında olacak. Hastanelerde ise uygulama 150-200 arasında olacak. İTO'nun belirlediği rakamlara göre vale ücretleri otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 250-400 TL olarak uygulanacak. Havalimanlarındaki 500 liralık vale ücreti aynı şekilde devam edecek.

FİYATLAR TEPKİ GÖRÜYORDU

İstanbul’un popüler semtlerinde yüksek fiyatlar nedeniyle tartışma konusu haline gelen vale hizmeti için azami fiyat tarifesi belirlendi. Valilik kararı ile İTO tarafından hazırlanan ve 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek

Vale terörü, vale cinayeti ve vale dehşeti gibi haberlerle gündeme gelen konu İstanbul Ticaret Odası tarafından masaya yatırıldı. Bebek, Etiler, Nişantaşı ve Levent gibi semtlerde 1.000 TL’yi aşan vale ücretleri tartışmalara neden olmuştu. İTO tarafından yeni tarifeyle sorunun çözümü hedefleniyor.

İTO’nun Kasım ayı meclis toplantısında onaylanan tarifeye göre, İstanbul’daki ilçeler üç bölgeye ayrılarak farklı fiyatlandırmalar belirlendi. En yüksek ücretler, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi merkezi ilçelerde uygulanacak.

İşte yeni tarife şöyle uygulanacak:

1. Bölgede AVM’ler için 300 TL, hastaneler için 200 TL, otel ve restoranlar için 400 TL tavan fiyat olarak belirlendi.

2. Bölgede ise AVM’lerde 250 TL, hastanelerde 150 TL, oteller ve restoranlarda 300 TL olacak.

3.Bölge fiyatların en düşük uygulanacağı alanlar olacak. AVM’lerde 200 TL, hastanelerde 150 TL, otel ve restoranlarda ise 250 TL olacak. Bu yeni düzenleme ile İstanbul’daki vale hizmetleri, sektördeki

İTO tarafından hazırlanan ve İstanbul Valiliği'nce onaylanan tarifeye uymayanlara ağır cezaların uygulanacağı belirtiliyor.