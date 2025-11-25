Susuz’da ‘Kafkas Projesi’ çerçevesinde öğrenciler evlerinde ziyaret ediliyor. Kars’ın Susuz ilçesinde Vali Ziya Polat öncülüğünde eğitimde başarıyı artırmak için gerçekleştirilen "Kafkas Projesi" kapsamında öğrencilerle birebir ilgileniliyor.

Proje kapsamında Kaymakam Muhammed Emin Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Zengi, okul müdürleri ve öğretmenlerle birlikte öğrencilerin ev ortamında gözlemlenerek tanınması, akademik gelişim konusunda ailelerin bilgilendirilmesi, başarılarını ve devamsızlıklarını etkileyen dinamikler tespit ediliyor.

VALİ POLAT AİLELERE SESLENDİ

Ayrıca öğrencilerin okula aidiyet duygularının geliştirilmesi için ilçe genelinde öğrenciler ve veliler periyodik olarak ziyaret edilerek bilgilendiriliyor.

Kaymakam Muhammet Emin Tutal ve beraberindekiler, ziyaret ettikleri öğrencinin ailesiyle sohbet etti. Kafkas Projesi’ni anlattı, ailelerden çocuklarına destek olmalarını istedi. Sohbet ortamında geçen ziyarette çay içildi. Kaymakam Tutal ve beraberindekiler daha sonra kaymakamlığa döndü.