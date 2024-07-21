Vali yardımcısını kahreden haber. İki yeğeni boğularak öldü

Kaynak: DHA
Vali yardımcısını kahreden haber. İki yeğeni boğularak öldü

Şile Doğancılı Plajı'nda denize giren iki kardeş Üzeyir İlhan Öztürk ve Olgun Öztürk boğularak yaşamını yitirdi. Ölen iki gencin Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk’ün yeğenleri olduğu ortaya çıktı.

Olay, 21 Temmuz öğle saatleri sırasında Şile Doğancılı Plajı'nda yaşandı.

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Dört kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı sonrası bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) cankurtaran ekipleri yönlendirildi.

84055-3.jpgEkipler ilk etapta 3 kişiyi denizden kurtarırken, bir kişinin kayıp olduğu tespiti sonrası Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması için bölgeye intikal ederek çalışma başlattı.

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Olay yerine gelen sağlık görevlilerince Şile Devlet Hastanesi'nde kaldırılan üç kişiden Üzeyir İlhan Öztürk (27), bilinci kapalı olarak sevk edildiği hastanede yaşamını yitirirken, kardeşi Olgun Öztürk'ün (26) ise cansız bedeni ekiplerin çalışması sonucunda bulundu.

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Hayatını kaybeden Öztürk kardeşlerin Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk’ün yeğenleri olduğu öğrenildi.

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