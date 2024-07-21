Vali yardımcısını kahreden haber. İki yeğeni boğularak öldü

Olay, 21 Temmuz öğle saatleri sırasında Şile Doğancılı Plajı'nda yaşandı.

Dört kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı sonrası bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) cankurtaran ekipleri yönlendirildi.

Ekipler ilk etapta 3 kişiyi denizden kurtarırken, bir kişinin kayıp olduğu tespiti sonrası Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması için bölgeye intikal ederek çalışma başlattı.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerince Şile Devlet Hastanesi'nde kaldırılan üç kişiden Üzeyir İlhan Öztürk (27), bilinci kapalı olarak sevk edildiği hastanede yaşamını yitirirken, kardeşi Olgun Öztürk'ün (26) ise cansız bedeni ekiplerin çalışması sonucunda bulundu.

Hayatını kaybeden Öztürk kardeşlerin Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk’ün yeğenleri olduğu öğrenildi.