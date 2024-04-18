VAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.VAN4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/326 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle ili, ilçesi, mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. İliİlçesi Mahallesi Yüzölçümü Cinsi Dayanağı Van Edremit Köprüler 14.745,25 m² Tarla 09/05/2022 tarihli Fen Bilirkişi raporu
KuzeyiGüneyi BatısıDoğusu 421 parsel sayılı taşınmaz Taşlık Taşlık ve kısmen 4 parsel sayılı taşınmaz 424 parsel sayılı taşınmaz
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|SIRACEDDİN AKPINAR
|MALİYE HAZİNESİ
|Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)
Yukarıda sınırları yazılı taşınmaz davacı adına tescili talep edildiğinden bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde Van 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/326 Esas sayılı dava dosyasına müracaatları İLAN olunur. 03/01/2023
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN02018324