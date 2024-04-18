VAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 18 Nisan 2024 / 00:01

T.C.VAN4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/326 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle ili, ilçesi, mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. İliİlçesi Mahallesi Yüzölçümü Cinsi Dayanağı Van Edremit Köprüler 14.745,25 m² Tarla 09/05/2022 tarihli Fen Bilirkişi raporu

KuzeyiGüneyi BatısıDoğusu 421 parsel sayılı taşınmaz Taşlık Taşlık ve kısmen 4 parsel sayılı taşınmaz 424 parsel sayılı taşınmaz

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: SIRACEDDİN AKPINAR MALİYE HAZİNESİ Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)

Yukarıda sınırları yazılı taşınmaz davacı adına tescili talep edildiğinden bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde Van 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/326 Esas sayılı dava dosyasına müracaatları İLAN olunur. 03/01/2023