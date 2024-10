Van Bronckhorst'tan Joao Mario itirafı: Hangi bölgeye koysam…

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Beinsports’a açıklamalar yaptı. Hollandalı teknik adam, UEFA Avrupa Ligi’nde üst tura çıkmak istediklerini belirten Hollandalı teknik adam, transferde istedikleri pozisyonlara oyuncular aldıklarını söyledi.

Galatasaray’a karşı aldıkları Süper Kupa galibiyeti ile iyi bir motivasyon yakaladıklarının altını çizen van Bronckhorst Frankfurt maçı ve sonrasında yaşananlarla ilgili şunları kaydetti:

“Frankfurt maçında çok iyi oynadık ama ihtiyacımız sonucu alamadık. Maçtan sonraki bazı kararlarım masa üzerine taşındı. Bazı oyunculara verilen görevlerde belki ufak yanlış anlaşılmalar oldu. Bazı aksaklıklar oldu. Fakat yine de taraftarın yuhalaması belki fazla geldi. Görevimizi yapamadığımızda eleştirilerle karşılaştığımız bir gerçek. Ama sonuna kadar gitmek istiyoruz. Üzerimizde büyük bir baskı var. Alışık olduğumuz bir durum. Taraftara keyifli anlar yaşatmak istiyoruz.”

UEFA Avrupa Ligi’nde Lyon’a karşı iyi bir sonuç almaları gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam Süper Lig ve Avrupa kupaları arasındaki farkı şöyle anlattı:

“Oyuncuların pozisyonları rakibe göre de değişiklik gösterir. Bir denge sağlamaya ihtiyacımız var. Türkiye ve Avrupa'da oynanan oyun farklı. Türkiye'de rakipler fiziksel açıdan çok güçlü. 2 gollük bir fark yaratamadıysanız her an size sorun çıkarabilirler. Gaziantep FK maçında olduğu gibi. Oldukça talepkar bir lig. 1-2-3 gol atmadığınız sürece ligde her zaman tehlikedesiniz ve acı çekmeye hazır olmalısınız.

“SEMİH GELECEKTE İYİ BİR FUTBOLCU OLACAK”

Beşiktaş’ta bir süredir forma şansı bulamayan Semih Kılıçsoy’un gelecekte iyi bir futbolcu olacağının altını çizen Hollandalı teknik adam, “Benim ilişkim Semih ile çok iyi. Onları daha iyi hale getirmeye çalışıyorum. Semih benim için yükselen bir yıldız, çok yetenekli bir oyuncu. Benim görevim her oyuncuyu daha iyi hale getirmek. Onunla birçok kez görüştük, geliştirmesi gereken konular üzerine konuştuk. Şu an yaptığı şey bu. Semih daha iyi bir oyuncu olacak, bu kesin. Beşiktaş taraftarları bu konuda endişelenmesin. Genç futbolcular bütün kariyerleri boyunca sıkı çalışmalılar. Semih gelecekte çok önemli bir futbolcu olarak göreceğiz Beşiktaş için” şeklinde konuştu

JOAO MARIO İTİRAFI

Beşiktaş Teknik Direktörü van Bronckhorst, yeni transferlerden Joao Mario ile ilgili bir itirafta bulundu. Hollandalı teknik adam, “Joao Mario'yu hangi bölgeye koysam bildiği gibi oynuyor. Sistemler değişebiliyor. Tahtada yazdığımız gibi olmuyor. 4 defans oyuncumuz var ama bazen üçlü de oynuyoruz. Rashica da pozisyon değiştiriyor. Joao Mario sağ kanat oyuncusu değil. Orta sahada oynaması, çizgileri yakın olması onu daha iyi bir hale getiriyor” dedi.

MUSTAFA VE SEMİH’E ÖVGÜ

Hollandalı teknik adam takımın genç yıldızları Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy’u överek sözlerine şöyle devam etti:

"Mustafa bizim en genç oyuncumuz. Gelişimine bakacak olursanız çok yükseklerde başladı bu gelişim. Gençseniz bazı engellerle karşılaşacaksınız tabii. Çok daha iyi olacak. Mustafa ve Semih, DNA'sı için bu kulübün çok değerli. Ben onlara daha iyi bir gelecek vermek için varım. Genç oyuncularla oynamayı seviyorum. Bir sürü başka genç oyuncularda var. Benim antrenörlük tarzım genç futbolcuları daha iyi hale getirmektir."