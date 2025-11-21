CHP'nin Van İpekyolu İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlendi. Saldırıda bulunan 6 kişilik grup ilçe başkanlığının tabelasını kırdı. Telefon kamerasıyla kaydedilen görüntülerde tabelayı kıran kişilerin "Terörsüz Türkiye sürecini desteklemeyen CHP'yi Van'da istemiyoruz" dedikleri duyuldu.

"PROVOKASYON"

İpekyolu ilçe başkanı Ömer Doğan saldırıyı Yeniçağ'a anlattı. Doğan saldırının provokasyon olduğunu belirterek, "Bir provokasyon olduğu açık. Bir partinin ve millet adına yapılacak bir şey değil" dedi.

"AÇIKLAMAYI GENEL MERKEZ YAPACAK"

Saldırıyı düzenleyen grubun İmralı'ya gidecek olan heyete CHP'nin üye vermemesini bahane etmesi hakkında konuşan Doğan, bu konuyla ilgili açıklamayı genel merkezin ve il başkanlığının yapacağını açıkladı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağduyu ve barıştan yana olduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Van İpekyolu İlçe Başkanlığımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddetten, vandalizmden ve provokasyondan medet umanlar hiç heveslenmesinler.

Kurucu parti olarak her zaman sağduyudan, huzurdan, barıştan ve demokrasiden yanayız.

Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkede toplumsal huzurun, barışın ve demokrasinin teminatıdır. Hiç bir güç bu gerçeği değiştiremez"