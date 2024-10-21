Van’da her yer beyaza büründü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van’da her yer beyaza büründü

Van’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini doluya bıraktı ve kısa süre içinde bazı bölgeler beyaza büründü.

Van’da sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ortaya çıkan manzara kışı aratmadı. Meteoroloji Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından sabah aniden başlayan dolu yağışı, kış görüntülerini aratmayan manzaralar oluşturdu. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan dolu, şehrin bazı bölgelerinde beyaz bir örtü bıraktı ve vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Van ve Hakkari çevrelerinde akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağış beklendiği belirtildi. Ayrıca, bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.

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