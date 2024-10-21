Van’da her yer beyaza büründü

Van’da sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ortaya çıkan manzara kışı aratmadı. Meteoroloji Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından sabah aniden başlayan dolu yağışı, kış görüntülerini aratmayan manzaralar oluşturdu. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan dolu, şehrin bazı bölgelerinde beyaz bir örtü bıraktı ve vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Van ve Hakkari çevrelerinde akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağış beklendiği belirtildi. Ayrıca, bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.