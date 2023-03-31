Van’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İHA'nın haberine göre, Kent genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, yağışların zaman zaman kuvvetli olmak üzere kar yağışlı, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiği belirtildi. Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarını yeniledi.

Van’ın Bahçesaray Çaybayır Mahallesi’nde sabah saatlerinde etkili olan yoğun yağıştan dolayı, kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 730 rakımdaki Güzeldere Geçidi'nde etkili olan yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bazı araçlar ise devrilme tehlikesi geçirdi.

Eğitim öğretim devam ettiği kent merkezinde ise teneffüsse çıkan çocuklar, okul bahçesinde kar topu oynayarak, yağışı eğlenceye dönüştürdü.